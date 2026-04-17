أنشيلوتي يكشف سبب فقدان الكرة الإيطالية بريقها

يرى كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، أن كرة القدم الإيطالية فقدت "سرعتها"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه يتعين على المنتخب الإيطالي "استعادة زمام المبادرة الدفاعية" لأن اللعبة "لا تقتصر على تسجيل أهداف أكثر من الخصم".

وفي مقابلة مع صحيفة "إل جورنالي"، تناول أنشيلوتي أزمة كرة القدم الإيطالية، خاصة بعد فشل منتخب البلاد في التأهل لكأس العالم للمرة الثالثة على التوالي، والتي أعقبها إخفاق الأندية الإيطالية في بلوغ قبل نهائي المسابقات القارية هذا الموسم.

تحليل أنشيلوتي

وبدأ أنشيلوتي حديثه بتحليل الفجوة بين مباريات الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا، حيث قال "الفرق الجوهري يكمن في السرعة. ليس فقط الجهد البدني، بل السرعة الذهنية، والمشاركة المستمرة، والحماس".

وقال المدرب المخضرم: "إنها ليست مجرد كلمة جوفاء، ولا يمكن تطبيقها فقط في مراحل معينة من المباراة. لقد فقدت كرة القدم الإيطالية هذا الجانب تحديدا، كما فقدت صلابتها أيضا".

وأضاف: "نحن نفتقر بالفعل للمواهب في مراكز أخرى من الملعب، لكن التركيز المفرط على التكتيكات تسبب في تشويه خصائصنا، تلك التي لطالما بنينا عليها تاريخنا".

وكان إنتر ميلان بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو آخر ناد من الدوري الإيطالي يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا في موسم 2009 – 2010، ولم يتأهل لدور الـ16 بالبطولة الأوروبية المرموقة هذا الموسم سوى أتالانتا، بعد خروج إنتر ويوفنتوس من الملحق المؤهل للأدوار الإقصائية، ونابولي من مرحلة الدوري.

وأوضح أنشيلوتي: "لم يعد اللاعبون الأجانب الكبار يأتون إلى إيطاليا. ففي الخارج، ومع وجود حقوق بث تلفزيوني ضخمة ومستثمرين أقوياء، تتشكل سوق أكثر جاذبية. ولذلك "لم يعد في الدوري الإيطالي لاعبون عالميون بارزون مثل فالكاو، ومارادونا، وبلاتيني، وكرول، ورومينيجه، ورونالدو، ورونالدينيو، وغيرهم من نجوم الماضي. من أين يستقي اللاعبون الإيطاليون الشباب إلهامهم؟".

مشكلة الدفاع

ويعتبر كومو أحد أكثر الأندية الصاعدة إمتاعا في الدوري الإيطالي، غير أن أنشيلوتي يرى أنه لا يقدم إضافة تذكر لكرة القدم الإيطالية، حيث قال "لا أرى الكثير من اللاعبين الإيطاليين هناك".

إعلان

وشدد المدرب الإيطالي أنه "بالحديث عن هشاشة الدفاع، يلعب أتالانتا بأسلوب هجومي فردي، ولذلك يجازفون بشكل كبير. شاهدوا مباراتهم ضد بايرن ميونخ مجددا".

واختتم أنشيلوتي تصريحاته قائلا: "إما أن نستعيد مدافعينا، أو بالأحرى العقلية الدفاعية التي حققت لنا النجاح على مستوى الأندية والمنتخب، وإلا سوف نستمر في المعاناة. كرة القدم لا تقتصر على تسجيل أهداف أكثر من الخصم، بل أيضا على استقبال أهداف أقل. هذا ليس كلاما عابرا".