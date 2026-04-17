أغنى 5 مدربي كرة قدم في عام 2026

غوارديولا - مورينهو - سيميوني
من اليمين غوارديولا ومورينيو وسيميوني ضمن أغنى المدربين في العالم (غيتي)
Published On 17/4/2026

خلف الخطوط البيضاء وفوق دكة البدلاء، لم تعد كرة القدم مجرد صراع تكتيكي، بل تحولت إلى استثمار بمليارات الدولارات، حيث بات العقل المدبر يتقاضى رواتب تضاهي، بل وتتجاوز أحياناً، ما يتقاضاه نجوم الصف الأول في الميدان.

نستعرض تاليا قائمة أغنى المدربين في عام 2026؛ الذين لم يكتفوا بصناعة التاريخ في الملاعب، بل نجحوا في بناء إمبراطوريات مالية ضخمة.

قائمة أغنى المدربين وصافي ثروتهم (2026)

1. دييغو سيميوني (أتلتيكو مدريد)

  • صافي الثروة: 138.3 مليون دولار.

الراتب السنوي: يتقاضى حالياً 35.5 مليون دولار، وهو الرقم الأعلى لمدرب في تاريخ كرة القدم الأوروبية.

دييغو سيميوني مدرب نادي أتلتيكو مدريد (رويترز)

2. جوزيه مورينيو (بنفيكا)

  • صافي الثروة: 135 مليون دولار.

ملاحظة مثيرة: حصد "السببيشال وان" وحده قرابة 113.4 مليون دولار كتعويضات عن إقالاته السابقة فقط، وهو ما يمثل الجزء الأكبر من ثروته.

مورينيو مدرب بنفيكا البرتغالي (رويترز)

3. بيب غوارديولا (مانشستر سيتي)

  • صافي الثروة: 135 مليون دولار.

يعد حاليا ثالث أعلى مدرب أجراً في العالم، خلف سيميوني وسيموني إنزاغي (الذي يتقاضى راتباً ضخماً مع نادي الهلال السعودي).

بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي (غيتي إيميجز)

4. زين الدين زيدان

  • صافي الثروة: 123.6 مليون دولار.

رغم ابتعاده عن الملاعب منذ عام 2021، إلا أن ثروته الضخمة سمحت له بالانتظار حتى يحين موعد استلام دكة بدلاء المنتخب الفرنسي بعد نهائيات كأس العالم.

زين الدين زيدان مرشح لتدريب منتخب فرنسا بعد مونديال 2026 (غيتي)

5. كارلو أنشيلوتي (مدرب منتخب البرازيل)

  • صافي الثروة: 55.3 مليون دولار.
  • الراتب الحالي: يتقاضى 12.8 مليون دولار (9.5 مليون يورو) سنوياً مع السيليساو، مما يجعله المدرب الأغلى على مستوى المنتخبات الوطنية عالمياً، متفوقاً على توماس توخيل وماوريسيو بوتشيتينو.
    أنشيلوتي مدرب منتخب البرازيل (غيتي)
المصدر: الصحافة البريطانية
