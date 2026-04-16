ميسي يستحوذ رسميا على ملكية ناد عريق في كتالونيا

استحوذ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي يدافع عن ألوان فريق إنتر ميامي الأميركي، على ملكية نادي كورنيا من الدرجة الخامسة الإسبانية لكرة القدم، وفق ما أعلن الخميس النادي الذي يقع في ضواحي برشلونة.

وأفاد كورنيا في بيان "أتمّ لاعب كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الحائز على جائزة الكرة الذهبية ثماني مرات، عملية الاستحواذ الرسمية على نادي كورنيا، ليصبح بذلك المالك الجديد للنادي".

وجاء في البيان أن هذه الخطوة تعكس العلاقة الوثيقة التي تربط ميسي بمدينة برشلونة، كما تؤكد التزامه بتطوير الرياضة والمواهب المحلية في كتالونيا، وهي علاقة تعود إلى سنواته مع إف سي برشلونة واستمرت حتى اليوم.

وأضاف البيان أن النادي، الذي تأسس عام 1951، يعد من الأندية العريقة في كرة القدم الكتالونية وعلى المستوى الوطني، حيث اشتهر بأكاديميته القوية وقدرته على تكوين المواهب الشابة، ما جعله مرجعا في تطوير اللاعبين.

وأشار البيان إلى أن العديد من الأسماء البارزة تخرجت من صفوفه، من بينها الحارس الدولي الإسباني دافيد رايا، وزميل ميسي السابق جوردي ألبا، إضافة إلى جيرارد مارتين، وخافي بويادو، والدولي السنغالي كيتا بالدي، وأيتور رويبال، وإيلي سانشيز، وغيرهم من اللاعبين الذين صنعوا مسيرات احترافية ناجحة.

وأضاف البيان أن التزام ميسي بتطوير المواهب يتجلى أيضا من خلال دعم البنية التحتية للفئات السنية، إلى جانب مبادرات أخرى مثل بطولة "ميسي كب" التي أقيمت نسختها الأولى في ميامي بمشاركة نخبة من أبرز أندية العالم تحت 16 عاما.

واختتم البيان بالتأكيد على أن وصول ميسي يمثل بداية مرحلة جديدة في تاريخ النادي، تهدف إلى تحقيق نمو رياضي ومؤسساتي، وتعزيز أسسه، ومواصلة الاستثمار في تطوير المواهب.