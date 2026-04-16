موعد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والفرق المتأهلة

تأهلت فرق: بايرن ميونخ وأرسنال وباريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد، إلى الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026 لكرة القدم.

ونستعرض موعد مباريات الدور نصف النهائي للبطولة.

بايرن ميونخ ضد سان جيرمان

وتأهل بايرن ميونخ بعد فوز مثير 4-3 على ريال مدريد في ميونخ، الأربعاء.

وكان الفريق البافاري فاز ذهابا بنتيجة 2-1 في العاصمة الإسبانية مدريد، ليصعد بايرن متفوقا بنتيجة 6-4 في مجموع المباراتين.

وسيلعب بايرن ميونخ ضد حامل اللقب باريس سان جيرمان الفرنسي الذي أطاح بليفربول الإنجليزي بالفوز ذهابا وإيابا بنتيجة واحدة 2-صفر.

وتقام مباراة الذهاب يوم الثلاثاء الموافق 28 أبريل القادم، على ملعب (حديقة الأمراء) في باريس، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة و11 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

فيما تقام مباراة الإياب يوم الأربعاء الموافق السادس من مايو القادم، في نفس التوقيت في معقل بايرن ميونخ.

أرسنال ضد أتلتيكو مدريد

وواصل أرسنال الإنجليزي حلمه بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، بعدما تأهل للدور قبل النهائي في المسابقة القارية، للنسخة الثانية على التوالي.

وتعادل أرسنال بدون أهداف مع ضيفه سبورتنغ لشبونة البرتغالي، الأربعاء، في إياب ربع النهائي، لكنه استفاد من فوزه 1-صفر على ملعب سبورتنغ في لقاء الذهاب، الذي أقيم بالعاصمة البرتغالية لشبونة، ليضرب موعدا في قبل النهائي مع أتلتيكو مدريد الإسباني، الذي أطاح بمواطنه برشلونة من ربع النهائي أيضا.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب في العاصمة الإسبانية مدريد، يوم الأربعاء الموافق 29 أبريل/نيسان الجاري، في حين يجرى لقاء الإياب بلندن يوم الثلاثاء الخامس من مايو/أيار المقبل.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا على ملعب (بوشكاش أرينا) بالعاصمة المجرية بودابست في 30 مايو/أيار القادم.