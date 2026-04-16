الزمالك ضد شباب بلوزداد في إياب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية.. الموعد والقنوات الناقلة

epa12881651 CR Belouizdad's Abderaouf Benguit (L) in action against Zamalek's Mohamed Mohamed Kotb during the CAF Confederation Cup semi-final first leg soccer match between CR Belouizdad and Zamalek SC, in Algiers, Algeria, 10 April 2026. EPA/MOHAMED MESSARA
Published On 16/4/2026

الزمالك ضد شباب بلوزداد في إياب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، مواجهة قوية بين ممثلي الجزائر ومصر في البطولة القارية، نستعرض موعدها وقنوات البث المباشر الناقلة لها.

يستقبل نادي الزمالك المصري نظيره شباب بلوزداد الجزائري يوم الجمعة 17 أبريل/نيسان 2026 على استاد القاهرة الدولي، وسط حضور جماهيري منتظر لدعم الفريق الأبيض في  إياب الدور نصف النهائي.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

وتنطلق مباراة شباب بلوزداد ضد الزمالك الساعة السابعة مساء (19:00) بتوقيت قطر والسعودية، السادسة (18:00) بتوقيت مصر والخامسة (17:00) بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

يمكنكم متابعة المباراة عبر قنوات بين سبورتس عبر قناة:

beIN SPORTS 4

الزمالك يستنفر جماهيره لموقعة "الحسم" أمام شباب بلوزداد
الزمالك يستنفر جماهيره لموقعة "الحسم" أمام شباب بلوزداد (أسوشيتد برس)

معلومات عن المواجهة

يدخل الزمالك المواجهة واضعاً نصب عينيه تأكيد تفوقه في مباراة الذهاب خارج أرضه بهدف نظيف وحسم التأهل، معتمداً على خبرته الكبيرة في الإدارة التكتيكية للمباريات الإقصائية.

وعلى صعيد الأرقام، يبدو ملعب القاهرة حصنا منيعا للزمالك في الفترة الأخيرة؛ إذ نجح الفريق في تحقيق العلامة الكاملة بالفوز في آخر 6 مباريات متتالية على أرضه، كما حقق الانتصار في 7 من أصل آخر 9 مواجهات خاضها بمختلف المسابقات.

في المقابل، يصل شباب بلوزداد إلى القاهرة تحت شعار لا بديل عن الفوز، في محاولة لرد الاعتبار وتعويض خسارة الذهاب.

تاريخياً، تحمل المواجهات المباشرة ندية كبيرة؛ فرغم فوز شباب بلوزداد في مواجهتين سابقتين عام 2023، إلا أن فوز الزمالك في لقاء الذهاب الأخير كسر تلك العقدة ومنح الأفضلية للمصريين.

