إنفانتينو يحسم مشاركة منتخب إيران في كأس العالم

قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو إن المنتخب الإيراني سيشارك "بالتأكيد" في بطولة كأس العالم، التي تستضيفها أمريكا وكندا والمكسيك، في الصيف.

وقال إنفانتينو لشبكة "سي إن بي سي" (CNBC) الأمريكية على هامش منتدى "استثمر في أمريكا" إن المشاركة في هذا الحدث الكبير أمر مهم للجمهورية الإسلامية، مضيفا: "بالتأكيد إيران سوف تشارك".

إنفانتينو يؤكد مشاركة إيران في كأس العالم

وأضاف: "بالطبع، لابد من حضور إيران. هم يمثلون شعبهم. تأهلوا. يريد اللاعبون اللعب".

وتابع: "ينبغي أن يلعبوا، الرياضة ينبغي أن تكون خارج السياسة. حسنا، نحن لا نعيش على القمر، بل نعيش على كوكب الأرض، ولكن إذا لم يكن هناك أحد آخر يؤمن ببناء الجسور والحفاظ عليها سليمة ومتماسكة، ونحن نفعل ذلك".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه يعتبر مشاركة إيران في البطولة "غير مناسبة من أجل حياتهم وسلامتهم".

وتقدمت إيران بطلب لنقل مبارياتها في دور المجموعات من أمريكا إلى المكسيك ولكن الاتحاد الدولي رفض الطلب، وفقا لما قالته رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم.

مباريات منتخب إيران في المونديال

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الإيراني مع نيوزيلندا وبلجيكا في لوس أنجلوس، ثم منتخب مصر في سياتل، في دور المجموعات بالبطولة التي تقام في الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز.

وزار إنفانتينو الفريق الإيراني خلال مباراة ودية أقيمت مؤخرا أمام كوستاريكا، وأعرب عن تفاؤله، وبعد التكهنات الأولية بأن الفريق قد لا يلعب، هناك الآن إشارات أكثر إيجابية من طهران.

وقال المدير الفني للمنتخب الإيراني أمير قلعة نويي إنه "لا يوجد سبب في هذا التوقيت لعدم المشاركة".

وأعرب وزير الرياضة الإيراني أحمد دونيامالي عن حماسه للمشاركة، طالما أن اتفاق وقف إطلاق النار قائم، وهناك ضمان لسلامة الفريق.

إعلان

وقال: "كلما كان الوضع طبيعيا أكثر، زاد احتمال المشاركة".

واتفق معه إنفانتينو، وقال: "نأمل بالطبع أن يكون الوضع بحلول ذلك الوقت سلميا، وهذا من شأنه أن يساعد بالتأكيد".