"لن أجاملك".. رسالة مدرب إنتر ميامي الجديد لميسي

قال الأرجنتيني غييرمو هويوس إن صداقته الطويلة مع النجم ليونيل ميسي لن تمنعه من العمل بجد مع مواطنه في التدريبات، وذلك خلال تقديمه مدربا جديدا لفريق إنتر ميامي المنافس في الدوري الأمريكي لكرة القدم "إم إل إس" الأربعاء.

ويخلف هويوس الذي شغل سابقا منصب المدير الرياضي لإنتر ميامي، مواطنه الآخر خافيير ماسكيرانو الذي غادر النادي لأسباب "شخصية" الثلاثاء، بعد أربعة أشهر فقط من قيادته إلى التتويج بأول لقب له في كأس الدوري الأمريكي.

رسالة مدرب إنتر ميامي الجديد لميسي

وكان هويوس (62 عامًا) أحد أبرز الموجّهين السابقين لميسي ضمن فرق الفئات العمرية في برشلونة قبل أكثر من عقدين، وقد ظلّ الثنائي الأرجنتيني على علاقة وثيقة منذ ذلك الحين.

وقال هويوس، متحدثا بالإسبانية، في أول مؤتمر صحافي له "الصداقة أمر غير قابل للتفاوض. نتشارك صداقة تمتد لسنوات طويلة".

وأضاف "لكن هذه الصداقة لا تعني أننا سنكون ملازمين له أو في وجهه كل يوم".

وذكر بيان للنادي في البداية أن هويوس سيتولى قيادة الفريق في "المباريات المقبلة"، غير أنه عاد ووصفه بالمدرب الأول في منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفادت مصادر في النادي بأن من المتوقع أن يبقى هويوس على رأس الجهاز الفني حتى منتصف العام فقط، على أن يتم اعتماد طاقم تدريبي جديد مع انطلاق كأس الدوريات في أغسطس/آب.

مركز إنتر ميامي في الدوري الأمريكي

وبعد سبع مراحل هذا الموسم، تحتل إنتر ميامي المركز الثالث في المنطقة الشرقية للدوري الأمريكي.

ويُعدّ ميسي بطل كأس العالم 2022 والحائز على الكرة الذهبية ثماني مرات، النجم الأبرز في صفوف الفريق.