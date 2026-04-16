رياضة|أبطال أوروبا|إسبانيا

مبابي يلحق بميسي وليفاندوفسكي في قائمة مميزة بدوري الأبطال

Real Madrid's French forward #10 Kylian Mbappe celebrates scoring the 2-3 goal during the UEFA Champions League quarter-final second leg football match between FC Bayern Munich and Real Madrid in Munich, southern Germany, on April 15, 2026.
مبابي رفع رصيده إلى 70 هدفا في دوري أبطال أوروبا (الفرنسية)
Published On 16/4/2026
آخر تحديث: 15:26 (توقيت مكة)

انضم النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب ريال مدريد، إلى قائمة تاريخية فريدة في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل مبابي أمس هدفا في المباراة التي جمعت فريقه ريال مدريد بمضيفه بايرن ميونخ في إياب الدور ربع النهائي من البطولة الأوروبية العريقة، ورغم أنه لم يكن كافيا لمساعدة النادي الملكي على التأهل للدور التالي، لكنه وضع اللاعب في قائمة مميزة.

قائمة مميزة

ورفع مبابي رصيده في دوري الأبطال إلى 70 هدفا سجلها في 98 مباراة مع جميع الفرق التي لعب لها بدءا من موناكو مرورا بباريس سان جيرمان وصولا إلى ريال مدريد.

وبات مبابي ثالث أسرع لاعب يصل إلى هذا الرقم من الأهداف في البطولة الأوروبية العريقة، بعد الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الحالي ونجم برشلونة الأسبق، وروبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة الحالي.

أسرع 3 لاعبين وصولا إلى 70 هدفا في دوري الأبطال:

  • الأرجنتيني ليونيل ميسي: سجل 70 هدفا في أول 90 مباراةً.
  • البولندي روبرت ليفاندوفسكي: سجل 70 هدفا في أول 93 مباراةً.
  • الفرنسي كيليان مبابي: سجل 70 هدفا في أول 98 مباراةً.

مبابي يعزز صدارته

وعزز مبابي (27 عاما) صدارته لجدول هدافي مسابقة دوري الأبطال لهذا الموسم 2025-2026، بتسجيله 15 هدفا في 11 مباراة.

ويبتعد مبابي بفارق 3 أهداف عن ملاحقه هاري كين مهاجم بايرن ميونخ، الذي يُعد أقرب اللاعبين تهديدا للنجم الفرنسي من بين أولئك الذين ما زالت فرقهم في المنافسة، أبرزهم الأرجنتيني جوليان ألفاريز لاعب أتلتيكو مدريد صاحب 9 أهداف.

وبالمجمل هزّ مبابي الشباك هذا الموسم 40 مرة في 39 مباراة بجميع البطولات، كما قدّم 6 تمريرات حاسمة وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" (Transfermarkt) الشهير.

MUNICH, GERMANY - APRIL 15: Kylian Mbappe of Real Madrid looks dejected after the team's defeat in the UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg match between FC Bayern München and Real Madrid CF at Football Arena Munich on April 15, 2026 in Munich, Germany. (Photo by Lars Baron/Getty Images)
مبابي ودع دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد بعد الخسارة أمام بايرن ميونخ في ربع النهائي (رويترز)

ورغم هذه الأرقام المذهلة، لكن مبابي وفريقه ريال مدريد يقتربان من إنهاء الموسم دون التتويج بألقاب كبرى للموسم الثاني على التوالي.

وفشل ريال مدريد في التتويج بكأس السوبر الإسباني بعد خسارته في النهائي أمام برشلونة 2-3، وبعدها بأيام قليلة أُقصي من دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا أمام ألباسيتي من الدرجة الثانية بنفس النتيجة.

والآن ودّع ريال مدريد دوري الأبطال من ربع النهائي، في وقت يبتعد فيه بفارق 9 نقاط عن برشلونة متصدر الدوري الإسباني قبل 7 جولات من النهاية.

المصدر: الصحافة الإسبانية
