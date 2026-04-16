مبابي يلحق بميسي وليفاندوفسكي في قائمة مميزة بدوري الأبطال

انضم النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب ريال مدريد، إلى قائمة تاريخية فريدة في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل مبابي أمس هدفا في المباراة التي جمعت فريقه ريال مدريد بمضيفه بايرن ميونخ في إياب الدور ربع النهائي من البطولة الأوروبية العريقة، ورغم أنه لم يكن كافيا لمساعدة النادي الملكي على التأهل للدور التالي، لكنه وضع اللاعب في قائمة مميزة.

قائمة مميزة

ورفع مبابي رصيده في دوري الأبطال إلى 70 هدفا سجلها في 98 مباراة مع جميع الفرق التي لعب لها بدءا من موناكو مرورا بباريس سان جيرمان وصولا إلى ريال مدريد.

وبات مبابي ثالث أسرع لاعب يصل إلى هذا الرقم من الأهداف في البطولة الأوروبية العريقة، بعد الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الحالي ونجم برشلونة الأسبق، وروبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة الحالي.

أسرع 3 لاعبين وصولا إلى 70 هدفا في دوري الأبطال:

الأرجنتيني ليونيل ميسي: سجل 70 هدفا في أول 90 مباراةً.

البولندي روبرت ليفاندوفسكي: سجل 70 هدفا في أول 93 مباراةً.

الفرنسي كيليان مبابي: سجل 70 هدفا في أول 98 مباراةً.

مبابي يعزز صدارته

وعزز مبابي (27 عاما) صدارته لجدول هدافي مسابقة دوري الأبطال لهذا الموسم 2025-2026، بتسجيله 15 هدفا في 11 مباراة.

ويبتعد مبابي بفارق 3 أهداف عن ملاحقه هاري كين مهاجم بايرن ميونخ، الذي يُعد أقرب اللاعبين تهديدا للنجم الفرنسي من بين أولئك الذين ما زالت فرقهم في المنافسة، أبرزهم الأرجنتيني جوليان ألفاريز لاعب أتلتيكو مدريد صاحب 9 أهداف.

وبالمجمل هزّ مبابي الشباك هذا الموسم 40 مرة في 39 مباراة بجميع البطولات، كما قدّم 6 تمريرات حاسمة وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" (Transfermarkt) الشهير.

ورغم هذه الأرقام المذهلة، لكن مبابي وفريقه ريال مدريد يقتربان من إنهاء الموسم دون التتويج بألقاب كبرى للموسم الثاني على التوالي.

وفشل ريال مدريد في التتويج بكأس السوبر الإسباني بعد خسارته في النهائي أمام برشلونة 2-3، وبعدها بأيام قليلة أُقصي من دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا أمام ألباسيتي من الدرجة الثانية بنفس النتيجة.

والآن ودّع ريال مدريد دوري الأبطال من ربع النهائي، في وقت يبتعد فيه بفارق 9 نقاط عن برشلونة متصدر الدوري الإسباني قبل 7 جولات من النهاية.