لعنة "ذات الأذنين".. هل أخطأ مبابي التوقيت أم الوجهة؟

مر نحو عامين على رحيل الفرنسي كيليان مبابي عن فريق باريس سان جيرمان وانتقاله إلى ريال مدريد سعيا للفوز بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ورغم هذا الانتقال الذي حمل آمالًا كبيرة، لا يزال مبابي ينتظران تحقيق لقب جديد في دوري أبطال أوروبا، في مسار لم يكتمل حتى الآن كما كان مخططًا له.

وفي المقابل، جاءت المفارقة لافتة، إذ نجح باريس سان جيرمان في التتويج بلقب دوري الأبطال مباشرة بعد رحيل مبابي، قبل أن يواصل حضوره القوي في البطولة هذا الموسم بوصوله إلى الدور نصف النهائي مجددًا، ما أعاد تسليط الضوء على التحول الذي طرأ على الفريق بعد مغادرة نجمه الأول.

إخفاق أوروبي وضغط متصاعد

انتهت آخر آمال كيليان مبابي في التقدم نحو تحقيق أول لقب له في دوري أبطال أوروبا، بعد إقصاء ريال مدريد من الدور ربع النهائي على يد بايرن ميونخ، في ضربة جديدة لمسيرة اللاعب مع النادي الملكي على المستوى القاري.

ويأتي هذا الإخفاق ليعمّق حالة الترقب حول مشروع مبابي في مدريد، خاصة أن الفريق بات يقترب من إنهاء موسم ثانٍ دون ألقاب كبرى منذ انضمام النجم الفرنسي، في صفقة وُصفت بأنها من أبرز التعاقدات في تاريخ النادي.

وعلى الرغم من ذلك، لا تزال حصيلة مبابي مع ريال مدريد تتضمن تتويجات محدودة، أبرزها كأس السوبر الأوروبي وكأس إنتركونتيننتال، وكلاهما في عام 2024، بينما غابت الألقاب المحلية الكبرى حتى الآن منذ قدومه، سواء في الدوري الإسباني أو باقي البطولات.

ومع تبقي الدوري الإسباني كفرصة وحيدة لإنقاذ الموسم، تبدو المهمة معقدة، إذ يتأخر ريال مدريد عن المتصدر برشلونة بفارق 9 نقاط قبل 7 جولات فقط من نهاية الموسم، ما يجعل هامش الخطأ شبه معدوم في الجولات المتبقية.

أرقام فردية دون حصاد جماعي

فيما يلي نظرة شاملة على ما قدمه كيليان مبابي خلال مسيرة نادرة خالية من التتويجات، رغم الأرقام الفردية اللافتة التي سجلها النجم الفرنسي منذ انتقاله إلى النادي الملكي.

في موسمه الأول 2024 / 2025، خاض مبابي أول تجربة حقيقية له مع ريال مدريد في دوري الأبطال، حيث بدأ في التأقلم مع منظومة الفريق الجديدة، ونجح في تسجيل 7 أهداف، بفارق 6 أهداف فقط عن متصدر قائمة الهدافين في تلك النسخة. ورغم هذا الحضور التهديفي، فإن مسار الفريق توقف عند ربع النهائي، بعدما ودّع البطولة على يد أرسنال، في وقت كان فيه ريال مدريد يحمل صفة حامل اللقب.

وفي الموسم الحالي، ظهر مبابي بصورة أكثر انسجامًا وتأثيرًا، سواء من حيث التحرك أو الحسم الهجومي، إذ رفع رصيده إلى 15 هدفًا في دوري الأبطال، متصدرًا قائمة الهدافين، وبفارق هدفين فقط عن الرقم القياسي التاريخي المسجل باسم كريستيانو رونالدو (17 هدفًا في موسم واحد). ومع ذلك، انتهت الرحلة الأوروبية مجددًا عند محطة ربع النهائي، عقب الخسارة أمام بايرن ميونخ بنتيجة 3 / 4، في مباراة سجل فيها مبابي هدفًا لم يكن كافيًا لتغيير مصير التأهل.

وعلى مستوى الدوري الإسباني، واصل مبابي تقديم أرقام استثنائية، حيث تصدر قائمة الهدافين في موسمه الأول برصيد 31 هدفًا، متفوقًا على البولندي ليفاندوفسكي بفارق 4 أهداف، إلا أن ريال مدريد أنهى الموسم خلف البطل برشلونة بفارق 4 نقاط، في سباق لقب لم يُحسم لصالحه.

وفي الموسم الحالي، عاد مبابي ليتصدر قائمة الهدافين مجددًا برصيد 23 هدفًا، متفوقًا بفارق هدفين على لاعب ريال مايوركا فيداد موريكي، لكن الفريق الملكي واصل إهدار النقاط في الجولات الحاسمة، ما قلّص بشكل كبير من فرص المنافسة على اللقب.

أما في كأس ملك إسبانيا، فقد شهدت المسابقة تذبذبًا واضحًا في نتائج ريال مدريد، إذ نجح في تجاوز ريال سوسيداد في نصف النهائي، قبل أن يخسر النهائي أمام برشلونة بنتيجة 2 / 3، بينما شهد الموسم الحالي خروجًا مفاجئًا من دور الـ16 أمام فريق من الدرجة الثانية، في نتيجة أثارت الكثير من الجدل داخل النادي.

وفي كأس السوبر الإسباني، سجل مبابي حضوره التهديفي في نهائي نسخة 2025، لكن ريال مدريد تلقى خسارة ثقيلة أمام برشلونة بنتيجة 2 / 5، قبل أن يتكرر التفوق الكتالوني لاحقًا بنتيجة 2 / 3 في مواجهة أخرى هذا الموسم، ما زاد من تعقيد المشهد التنافسي.

معاناة سابقة مع سان جيرمان

اتسمت مسيرة كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا بمزيج من الأرقام القياسية الفردية المذهلة والإخفاقات الجماعية المتكررة في اللحظات الحاسمة. ورغم كونه الهداف التاريخي للنادي بـ 256 هدفاً، إلا أنه غادر الفريق في صيف 2024 دون أن يتمكن من رفع "الكأس ذات الأذنين".

حقق مبابي أرقاماً استثنائية خلال 7 مواسم قضاها مع النادي الباريسي، حيث سجل 42 هدفاً في 64 مباراة في دوري الأبطال، وسجل في معظم نسخ البطولة، لكنه واجه خيبات متتالية بالخروج من ثمن النهائي (أعوام 2018، 2019، 2022، 2023).

وفي أفضل مشاركاته مع نادي العاصمة الفرنسية كانت نتائجه كالتالي: