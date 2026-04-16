كيف سيؤثر صدام السيتي وأرسنال على سباق لقب البريميرليغ؟

قدم الحاسوب العملاق التابع لشركة "أوبتا" قراءة رقمية دقيقة لمصير صراع لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026، قبل المواجهة المرتقبة بين مانشستر سيتي وأرسنال لحاس الجولة الثالثة والثلاثين يوم الأحد 17 أبريل/ نيسان .

ورغم أن أرسنال لا يحتاج بالضرورة إلى الفوز في ملعب الاتحاد، فإن الانتصار قد يضعه على مشارف التتويج باللقب، لكن ماذا لو انتهت المباراة بالتعادل أو حتى الخسارة على ملعب الاتحاد؟.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 مانشستر سيتي يعلن رحيل نجمه بنهاية الموسم

مانشستر سيتي يعلن رحيل نجمه بنهاية الموسم list 2 of 2 بحضور أساطير ليفربول.. إيفرتون يحيي ذكرى كارثة "هيلزبره" end of list

إذا فاز أرسنال

إن نجح أرسنال في تحقيق الفوز سترتفع حظوظه في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي إلى 98% مقابل 2% فقط لمانشستر سيتي، وفق توقعات حاسوب "أوبتا" العملاق.

ورغم التقارب الكبير في نسب الفوز داخل المحاكاة قبل المباراة (أرسنال 35.8% مقابل 37.7% لسيتي من أصل 10 آلاف سيناريو)، فإن انتصار “الغانرز” سيمنحهم دفعة حاسمة في سباق اللقب ويعزز موقعهم في الصدارة بشكل واضح.

ويأتي هذا التفاؤل النسبي بأرسنال أيضًا مدعومًا بسجلهم الإيجابي الأخير أمام فريق بيب غوارديولا في الدوري، حيث لم يتعرضوا للخسارة في آخر خمس مواجهات مباشرة (فوزان وثلاثة تعادلات)، في تحول لافت مقارنة بالفترة السابقة التي شهدت تفوقًا مطلقًا لمانشستر سيتي.

وفي حال تحقق الانتصار، سيتقلص فارق النقاط لصالح أرسنال ليصل إلى 9 نقاط مع تبقي 6 مباريات فقط على نهاية الموسم، وهو ما يضع الفريق على أعتاب حسم اللقب مبكرًا. حينها سيصبح السيناريو الحسابي بسيطًا نسبيًا، إذ سيكون أرسنال بحاجة إلى جمع 10 نقاط فقط من آخر 5 مباريات لضمان التتويج بأول لقب له في الدوري منذ موسم 2003-2004، ما لم تحدث مفاجآت كبيرة في الجولات الأخيرة.

إذا تعادل الفريقان

إن افترق الناديان على نتيجة التعادل، ستبقى الأفضلية وفق توقعات حاسوب "أوبتا" العملاق لصالح أرسنال بنسبة 89% مقابل 11% لمانشستر سيتي في سباق لقب الدوري الإنجليزي.

ويأتي هذا التفوق النسبي رغم صعوبة المهمة خارج الديار، إذ يُعد ملعب الاتحاد من أصعب الملاعب في إنجلترا، حيث لم يخسر مانشستر سيتي على أرضه في آخر 14 مباراة بالدوري، كما يمتلك سجلاً قوياً أمام أرسنال على ملعبه منذ عام 2015، ما يعكس حجم التحدي الذي يواجهه “الغانرز” في هذه المواجهة.

وفي حال انتهت المباراة بالتعادل، فإن الفارق سيبقى عند 6 نقاط لصالح أرسنال، حتى مع امتلاك مانشستر سيتي مباراة مؤجلة، وهو ما يبقي الفريق اللندني في موقع مريح نسبياً في صدارة الترتيب، مع أفضلية واضحة في إدارة الجولات المتبقية من الموسم.

ومن بين السيناريوهات النادرة التي يضعها النموذج، إمكانية اللجوء إلى مباراة فاصلة على اللقب، وذلك فقط إذا انتهت مواجهة الاتحاد بنتيجة 1-1، ثم تساوى الفريقان لاحقاً في جميع المعايير الحاسمة مثل النقاط وفارق الأهداف والأهداف المسجلة والمواجهات المباشرة. وفي هذه الحالة الاستثنائية، يمكن أن يُحسم لقب الدوري في مواجهة فاصلة غير مسبوقة في تاريخ المسابقة.

إذا فاز مانشستر سيتي

في حال حسم رفقاء هالاند المواجهة لصالحهم، ستتراجع حظوظ أرسنال في التتويج إلى 69% مقابل 31% لمانشستر سيتي، وفق توقعات حاسوب "أوبتا" العملاق، لتشتعل بذلك المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي من جديد.

هذا السيناريو سيعني تقليص الفارق بين الفريقين إلى 3 نقاط فقط، مع امتلاك سيتي مباراة مؤجلة، وهو ما يعيد سباق الصدارة إلى نقطة "الغليان" ويمنح الفريق السماوي فرصة واقعية للعودة بقوة في الجولات الأخيرة.

ورغم هذا التحول المهم، يبقى أرسنال المرشح الأول للتتويج، إذ تشير النماذج الإحصائية إلى أنه سيظل في موقع أفضلية، على أن يكون مانشستر سيتي مطالبًا بتفوق نقطي لا يقل عن 3 نقاط في المباريات المتبقية من أجل قلب المعطيات.

كما يأخذ نموذج "أوبتا" في الاعتبار طبيعة جدول المباريات المتبقية، حيث يُنظر إلى برنامج أرسنال على أنه أسهل نسبيًا مقارنة بمنافسه، وهو ما يمنحه أفضلية إضافية في حسابات حسم اللقب رغم ضغط السيتي المتواصل.