رياضة|الدوري الإيطالي|إيطاليا

رغم نجاح مدربه كيفو.. إنتر ميلان يتفاوض مع دييغو سيميوني

حفظ

دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد (الأوروبية)
Published On 16/4/2026

يدرس نادي إنتر ميلان متصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم خيار التعاقد مع مدرب جديد قبل انطلاق الموسم المقبل.

وبحسب موقع "فوت ميركاتو" اليوم الخميس، يعتزم النادي الإيطالي استبدال مدربه الحالي كريستيان كيفو حال نجاحه في إقناع هدفه الأول دييغو سيميوني بتولي المهمة حيث يمثل المدرب الأرجنتيني الأولوية القصوى لإدارة إنتر ميلان.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

ويمتد عقد سيميوني البالغ من العمر 55 عاما مع ناديه الحالي أتلتيكو مدريد حتى 30 يونيو/حزيران 2027.

ووفقا لـ"فوت ميركاتو" أجرى بعض أعضاء إدارة إنتر ميلان اتصالات أولية مع سيميوني لاستطلاع رأيه بشأن هذه الخطوة في وقت تبدو فيه الإدارة منفتحة أيضا على خيار تمديد عقد كيفو.

ويملك سيميوني تاريخا مع النادي الإيطالي حيث سبق له الدفاع عن ألوانه كلاعب في الفترة من 1997 إلى 1999 وتوج معه بلقب كأس الاتحاد الأوروبي.

COMO, ITALY - APRIL 12: FC Internazionale coach Cristian Chivu celebrate the victory at the end of the Serie A match between Como 1907 and FC Internazionale at Giuseppe Sinigaglia Stadium on April 12, 2026 in Como, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)
كريستيان كيفو (غيتي)

وتأتي هذه الأنباء في وقت يقدم فيه كريستيان كيفو موسما استثنائيا في تجربته الأولى مع الفريق، حيث يتصدر إنتر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي بفارق 9 نقاط عن أقرب ملاحقيه كما بات على بعد خطوة واحدة من بلوغ نهائي كأس إيطاليا.

وفي المقابل نجح سيميوني في قيادة أتلتيكو مدريد إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لمواجهة أرسنال ويستعد حاليا لخوض نهائي كأس ملك إسبانيا ضد ريال سوسيداد خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي.

المصدر: الألمانية
كيف كانت تجربتكم معنا؟
شاركنا رأيك

إعلان