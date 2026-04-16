رياضة|كأس العالم 2026|الولايات المتحدة الأمريكية

أزمة التمويل تطارد أمن مونديال 2026

HOLLYWOOD, CALIFORNIA - MARCH 23: The FIFA World Cup™ Trophy is displayed for the FIFA World Cup™ Trophy Tour by Coca-Cola at the Hollywood Sign on March 23, 2026 in Hollywood, California. Presley Ann/Getty Images for The Coca-Cola Company/AFP (Photo by Presley Ann / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
مهمة كبيرة لتأمين مونديال 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا (الفرنسية)
Published On 16/4/2026

أكد مسؤول بوزارة الأمن الداخلي أمام جلسة استماع في مجلس الشيوخ اليوم الأربعاء إن الحكومة الأمريكية أفرجت عن جميع الأموال المخصصة للأمن في كأس العالم لكرة القدم، لكن الإغلاق المستمر للوزارة أثر على التخطيط والتنسيق.

وقال كريستوفر تومني، مدير مكتب الوعي بالأوضاع الأمنية التابع لوزارة الأمن الداخلي للجنة المخصصات بمجلس الشيوخ "تباطأت الكثير من جهود التخطيط الجارية لكأس العالم وتأخر ‌تنفيذها بسبب انقضاء فترة المخصصات المالية، وتسريح عدد من الموظفين مؤقتا".

وحذرت تقارير مخابراتية اطلعت عليها رويترز الشهر الماضي من احتمال استهداف المتطرفين والعناصر الإجرامية لكأس العالم، حيث دق المسؤولون الذين يعملون على الاستعدادات للبطولة ناقوس الخطر بشأن التأخير في تخصيص الأموال المعتمدة للجوانب الأمنية.

وقال تومني إن الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ وزعت الآن مبلغ 625 مليون دولار المخصصة للأمن. وستقام البطولة التي تضم 48 فريقا، وهي واحدة من أكبر الأحداث الرياضية في العالم، في شهري يونيو حزيران ويوليو تموز المقبلين في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وأضاف "تم الإفراج عن جميع الأموال الآن. نظام جو الخاص بالوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ جاهز للعمل" في إشارة إلى النظام إدارة المنح التابع للوكالة المعنية بالكوارث.

وتجاوز إغلاق وزارة الأمن الداخلي الشهرين، مع عجز المشرعين في الكونجرس عن الاتفاق على تشريع لتمويل الوكالة في أعقاب حملة الرئيس دونالد ترامب الصارمة ضد الهجرة. ووقع ترامب في وقت سابق من هذا الشهر أمرا بدفع رواتب جميع ‌موظفي وزارة الأمن الداخلي.

وعند سؤاله عن الكيفية التي أعاق بها الإغلاق بشكل محدد قدرة الوكالة على تنظيم البطولة، أشار تومني إلى رحيل ‌مئات ‌من ضباط أمن النقل عن الإدارة المخصصة.

وقال "لا يمكننا تعويض تلك الخبرات بين عشية وضحاها. أعاق ذلك تنسيقنا مع السلطات المحلية وسلطات الولايات".

المصدر: رويترز
