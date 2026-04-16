فرنسا تختتم استعداداتها لكأس العالم بمواجهة أيرلندا الشمالية
Published On 16/4/2026
أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم اليوم الخميس أن المنتخب الوطني سيختتم استعداداته لبطولة كأس العالم بمواجهة أيرلندا الشمالية في مدينة ليل في الثامن من يونيو/حزيران المقبل، وذلك بعد أيام قليلة من خوض أول مبارياته الودية التحضيرية ضد ساحل العاج.
وسيستضيف فريق المدرب ديدييه ديشان منتخب أيرلندا الشمالية على ملعب بيير-موروا، في مباراة ستكون الأخيرة قبل التوجه إلى نهائيات كأس العالم، المقررة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز.
وستستهل فرنسا مشوارها في المجموعة التاسعة بمواجهة السنغال يوم 16 يونيو/حزيران، في مدينة نيويورك، قبل أن تواجه العراق والنرويج.
المصدر: رويترز