أرباح أندية دوري أبطال أوروبا في موسم 2025-2026

تجاوزت القيمة الإجمالية لجوائز دوري أبطال أوروبا حاجز 2.8 مليار دولار حتى الآن، في مؤشر واضح على الحجم الاقتصادي الضخم للمسابقة، حيث حصلت الأندية الـ36 المشاركة على “رسوم دخول” ثابتة لا تقل عن 21.9 مليون دولار لكل نادٍ.

ومع وصول البطولة إلى الدور نصف النهائي في أبريل/نيسان 2026، تبرز الأرقام التالية كأعلى العوائد المالية التي حققتها الأندية، استنادًا إلى نتائجها في البطولة وعائدات البث التلفزيوني:

أرباح الأندية والمشاركات التاريخية:

ووفقا لموقع "فوتبول 365" (Football365) لم تقتصر العوائد المالية على الأندية الكبرى، بل امتدت أيضًا إلى أندية صاعدة نجحت في تحقيق أرباح قد تُحدث تحولًا ملموسًا في ميزانياتها، وتمنحها دفعة قوية على المستويين المحلي والقاري.

أندية في ذيل القائمة (مكاسب المشاركة):

حتى الأندية التي ودّعت المنافسات مبكرًا، نجحت في تحقيق عوائد مالية لافتة، تُعد ضخمة قياسًا بميزانياتها، ما يعكس حجم الفارق الذي تصنعه المشاركة في دوري أبطال أوروبا حتى دون الذهاب بعيدًا في البطولة.

ترتيب الأرباح المالية للأندية المشاركة في دوري أبطال أوروبا لموسم 2025/26:

1.بايرن ميونخ: 148.00 مليون دولار.

2.أرسنال: 143.72 مليون دولار.

3.باريس سان جيرمان: 140.73 مليون دولار.

4.ليفربول: 127.07 مليون دولار.

5.أتلتيكو مدريد: 125.70 مليون دولار.

6.ريال مدريد: 121.43 مليون دولار.

7.برشلونة: 117.55 مليون دولار.

8.مانشستر سيتي: 112.60 مليون دولار.

9.تشلسي: 106.53 مليون دولار.

10.توتنهام هوتسبير: 97.01 مليون دولار.

11.باير ليفركوزن: 93.54 مليون دولار.

12.سبورتينغ لشبونة: 88.90 مليون دولار.

13.أتالانتا: 82.85 مليون دولار.

14.إنتر ميلان: 82.10 مليون دولار.

15.بوروسيا دورتموند: 81.52 مليون دولار.

16.نيوكاسل يونايتد: 75.58 مليون دولار.

17.يوفنتوس: 73.18 مليون دولار.

18.موناكو: 64.53 مليون دولار.

19.بنفيكا: 62.87 مليون دولار.

20.مرسيليا: 62.33 مليون دولار.

21.بودو/غليمت: 61.79 مليون دولار.

22.غلطة سراي: 57.82 مليون دولار.

23.آينتراخت فرانكفورت: 56.98 مليون دولار.

24.كلوب بروج: 55.80 مليون دولار.

25.نابولي: 55.56 مليون دولار.

26.أولمبياكوس: 53.17 مليون دولار.

27.فياريال: 53.06 مليون دولار.

28.بي إس في أيندهوفن: 52.69 مليون دولار.

29.أياكس: 50.26 مليون دولار.

30.أتلتيك بلباو: 45.10 مليون دولار.

31.كوبنهاغن: 43.91 مليون دولار.

32.كاراباخ: 41.70 مليون دولار.

33.سانت جيلواز: 38.00 مليون دولار.

34.سلافيا براغ: 35.45 مليون دولار.

35.بافوس: 35.27 مليون دولار.

36.كايرات ألماتي: 24.88 مليون دولار.