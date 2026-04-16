حاسوب عملاق يتوقع الفائز بدوري الأبطال بعد اكتمال نصف النهائي

كشف الحاسوب العملاق التابع لشبكة أوبتا المتخصصة في إحصائيات وبيانات كرة القدم، عن توقعاته حول هوية الفريق الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

ووصلت البطولة إلى الدور نصف النهائي ببلوغ أندية باريس سان جيرمان حامل اللقب، أتلتيكو مدريد، بايرن ميونخ وأرسنال على حساب كل من ليفربول، برشلونة، ريال مدريد وسبورتنغ لشبونة على التوالي.

حاسوب عملاق يتوقع الفائز بدوري الأبطال

وأجرى حاسوب "أوبتا" عمليات محاكاة بلغت 10 آلاف مرات بعد انتهاء مباريات ربع النهائي، للتنبؤ بالمرشح الأوفر حظا للفوز بالبطولة.

ورغم تأهله إلى المربع الذهبي بشق الأنفس على حساب سبورتنغ لشبونة بنتيجة 1-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، إلا أن أرسنال المتصدر الحالي لترتيب الدوري الإنجليزي ما زال الفريق المفضل بالنسبة لحاسوب أوبتا لرفع الكأس "ذات الأذنين" للمرة الأولى في تاريخه.

ويُعتبر أرسنال الفريق الوحيد في البطولة الذي لم يتعرّض لأي هزيمة في النسخة الحالية، سواء في مرحلة الدوري أو بالأدوار الإقصائية.

وجاء بايرن ميونخ الذي أقصى ريال مدريد (6-4 في مجموع المباراتين) في المركز الثاني، بينما تواجد باريس سان جيرمان حامل اللقب في المركز الثالث.

أما أتلتيكو مدريد "مفاجأة البطولة" على حد وصف موقع "غيف مي سبورت" (GiveMeSport) البريطاني والذي أقصى مواطنه برشلونة، فجاء في المركز الأخير بنسبة أقل من 10 بالمئة.

وتاليا حظوظ كل فريق للتتويج بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم وفق حاسوب أوبتا:

أرسنال: 37 بالمئة.

بايرن ميونخ: 35 بالمئة.

باريس سان جيرمان: 19 بالمئة.

أتلتيكو مدريد: 9 بالمئة.

مواجهات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

وبحسب مسار القرعة سيصطدم باريس سان جيرمان بنظيره بايرن ميونخ في النصف النهائي الأول، فيما سيواجه أرسنال نظيره أتلتيكو مدريد.

مواعيد مباريات ذهاب وإياب نصف نهائي دوري الأبطال:

الثلاثاء 28 أبريل/نيسان 2026

باريس سان جيرمان – بايرن ميونخ على ملعب حديقة الأمراء (22:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة).

الأربعاء 29 أبريل/نيسان 2026

أتلتيكو مدريد – أرسنال على ملعب ميتروبوليتانو (22:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة).

الثلاثاء 5 مايو/أيار 2026

أرسنال – أتلتيكو مدريد على ملعب الإمارات (22:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة).

الأربعاء 6 مايو/أيار 2026

بايرن ميونخ – باريس سان جيرمان على ملعب أليانز أرينا (22:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة).

ومن المقرر إقامة المباراة النهائية لدوري الأبطال يوم السبت 30 مايو/أيار 2026 على ملعب بوشكاش أرينا بالعاصمة المجرية بودابست.