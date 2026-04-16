تقنية الفيديو تغير 95% من قرارات حكام البريميرليغ والجماهير تؤثر في الحكم

كشفت دراسة أجرتها جامعة برادفورد أن تدخل تقنية حكم الفيديو المساعد "فار" تغير معظم قرارات حكام الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأوضحت الدراسة، المنشورة اليوم الأربعاء، أن حكام المباريات يغيرون 95% من قراراتهم بعد تدخل "فار".

وجاءت نتائج الدراسة بعد مراجعة 1520 مباراة في المواسم الأربعة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، شهدت مراجعة 250 حالة على الشاشات.

وأظهرت أيضا أن العوامل الخارجية مثل ضغط الجمهور أو نتيجة المباراة أو توقيت القرار لم تؤثر على مراجعة اللقطات أو تغيير القرار الأصلي أو هوية الفريقين الضيف أو المضيف.

وأشار الباحثون إلى أن قرب شاشة العرض من جماهير الفريق المضيف قد يؤثر على القرارات.

واقترح الباحثون أيضا نقل الشاشة إلى مكان معزول عن الضغط الجماهيري مثل نفق اللاعبين، مع التأكيد على ضرورة بث الإعادة أثناء المراجعة لضمان الشفافية.