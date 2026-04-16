تقنية الفيديو تغير 95% من قرارات حكام البريميرليغ والجماهير تؤثر في الحكم

الحكم يراجع تقنية الفيديو بالقرب من الجماهير (غيتي)
Published On 16/4/2026
آخر تحديث: 00:20 (توقيت مكة)

كشفت دراسة أجرتها جامعة برادفورد أن تدخل تقنية حكم الفيديو المساعد "فار" تغير معظم قرارات حكام الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأوضحت الدراسة، المنشورة اليوم الأربعاء، أن حكام المباريات يغيرون 95% من قراراتهم بعد تدخل "فار".

وجاءت نتائج الدراسة بعد مراجعة 1520 مباراة في المواسم الأربعة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، شهدت مراجعة 250 حالة على الشاشات.

Soccer Football - Premier League - Manchester United v Leeds United - Old Trafford, Manchester, Britain - April 13, 2026 Manchester United's Lisandro Martinez is shown a red card by referee Paul Tierney

وأظهرت أيضا أن العوامل الخارجية مثل ضغط الجمهور أو نتيجة المباراة أو توقيت القرار لم تؤثر على مراجعة اللقطات أو تغيير القرار الأصلي أو هوية الفريقين الضيف أو المضيف.

وأشار الباحثون إلى أن قرب شاشة العرض من جماهير الفريق المضيف قد يؤثر على القرارات.

واقترح الباحثون أيضا نقل الشاشة إلى مكان معزول عن الضغط الجماهيري مثل نفق اللاعبين، مع التأكيد على ضرورة بث الإعادة أثناء المراجعة لضمان الشفافية.

المصدر: الألمانية
