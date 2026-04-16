تعديلات اضطرارية في جدول الدوري السعودي للمحترفين

Nassr's Portuguese forward #07 Cristiano Ronaldo (L) fights for the ball against Ettifaq's Dutch midfielder #08 Georginio Wijnaldum during the Saudi Pro League football match between Al-Nassr and Al-Ettifaq at the Al-Awwal Park Stadium in Riyadh on April 15, 2026.
رونالدو يقود النصر لتصدر الدوري السعودي على بعد 5 جولات من النهاية
Published On 16/4/2026

أعلنت إدارة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين عن جدول مباريات الجولات 30 و31 و32 من منافسات البطولة، إضافة إلى تحديد مواعيد عدد من المباريات التي تأثرت بإعادة جدولة منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة ودوري أبطال آسيا 2، وذلك في ضوء مشاركة الأندية السعودية في البطولات القارية.

وأوضحت الرابطة في بيان لها اليوم الأربعاء أن جدولة المباريات جاءت بعد دراسة السيناريوهات المتاحة وبالتنسيق مع الأندية المعنية، وبما يحقق دعم ممثلي الكرة السعودية في المشاركات الخارجية، والالتزام في الوقت ذاته بالمعايير التنظيمية التي تضمن عدالة المنافسة وتوازن الروزنامة لجميع أندية الدوري السعودي، مع مراعاة متطلبات فترات الراحة المعتمدة.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

وأضاف البيان "نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها الرزنامة الآسيوية، وفيما يخص المباريات المؤجلة من الجولة الثامنة والعشرين، فقد تقرر إقامة مباراة الخليج والهلال يوم 5 مايو/آيار، كما تقرر إقامة مباراة الأهلي والفتح يوم 6 مايو/آيار، وذلك ضمن منافسات الجولة 31".

أما مباراة الشباب والاتحاد المؤجلة من الجولة الثامنة والعشرين، فقد تقرر إقامتها يوم 17 مايو/آيار، وذلك ارتباطا بترتيبات جدولة مباراة الشباب والنصر ضمن الجولة الثالثة والثلاثين، والتي تقررتقديم موعدها  لتقام بتاريخ 7 مايو/آيار، وبما يضمن الالتزام بالمعايير التنظيمية الخاصة بالحد الأدنى لفترات الراحة.

وأوضح بيان الرابطة أيضا "في حال عدم تأهل نادي النصر، ستعاد مباراة الشباب والنصر إلى موعدها الأصلي بتاريخ 16 مايو/آيار ضمن الجولة الثالثة والثلاثين، كما ستقام مباراة الشباب والاتحاد وفق موعدها البديل المعتمد مسبقا بتاريخ 7 مايو/آيار".

كما ستقام جميع مباريات الدوري التي تلعب في مدينة جدة لناديي الأهلي والاتحاد خلال الفترة من 3 إلى 10 مايو/آيار على ملعب الأمير عبد الله الفيصل.

