مانشستر سيتي يعلن رحيل نجمه بنهاية الموسم

أعلن نادي مانشستر سيتي، الخميس، رحيل الدولي البرتغالي برناردو سيلفا عن صفوفه مع نهاية الموسم الجاري، بعد مسيرة امتدت لتسعة أعوام داخل أسوار النادي.

وجاء في بيان النادي: "يؤكد مانشستر سيتي أن برناردو سيلفا سيغادر هذا الصيف"، مضيفًا أن اللاعب سيركّز على إنهاء فترته مع الفريق بأفضل طريقة ممكنة، في ظل المنافسة على لقبي الدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا.

وانضم صانع الألعاب البالغ من العمر 31 عامًا إلى الفريق في 2017، ليخوض منذ ذلك الحين 450 مباراة تحت قيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا، توّج خلالها بـ19 لقبًا، من بينها ستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز ولقب دوري أبطال أوروبا.

من جانبه، أكد سيلفا رحيله عبر حسابه على إنستغرام، حيث كتب: "بعد بضعة أشهر يحين وقت وداع المدينة التي لم نحقق فيها الكثير كنادٍ فحسب، بل التي بدأتُ فيها أيضًا حياتي الزوجية وأسرتي. من أعماق قلبي، إينيس وكارلوتا، شكرًا لكم!".

وخلال مشواره مع النادي، سجل سيلفا 76 هدفًا وقدم 77 تمريرة حاسمة، كما دخل قائمة أكثر عشرة لاعبين مشاركة في تاريخ مانشستر سيتي، متفوقًا على أسماء بارزة مثل دافيد سيلفا وبول باور وويلي دوناكي.