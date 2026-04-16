مدرب النصر يكشف سر غياب رونالدو عن احتفال الفوز على الاتفاق

كشف البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني للنصر سبب غياب مواطنه وقائد الفريق كريستيانو رونالدو عن الاحتفال مع اللاعبين بعد انتهاء مباراة الاتفاق التي حسمها النصر بالفوز 1-صفر، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وقال جيسوس في المؤتمر الصحفي بعد نهاية اللقاء إن رونالدو شعر بـ "مغص" بين الشوطين وأصر على مواصلة اللعب مع الفريق في الشوط الثاني، مضيفا: "بعد ذلك دخل غرفة الملابس وتقيأ، وذلك مؤثر على اللاعبين، لذلك فضلنا إخراجه".

وتوجه جيسوس بالشكر لجماهير النصر على الحضور الكبير وتقديم صورة مميزة في المدرجات لدعم الفريق حيث قال: "أشكر الجمهور الذي حضر ووجوده كان مميزا في ملعبنا وبكل مباراة حضورهم مهم لذلك نريده دائما معنا وأشكرهم واللاعبين أيضا على الأداء الممتاز."

وشدد جيسوس على صعوبة المواجهات القادمة التي تنتظر النصر قائلا: "مبارياتنا القادمة أمام فرق منافسة لنا وننتظر مباراتنا أمام الأهلي وستكون مباراة فيها كثير من الفرص وأفضلية متشاطرة".

وعن إهدار الكثير من الفرص قال جيسوس: "من المفترض ألا نضيع الفرص وهذا يترجم فرصنا والفوز بخمس أهداف أو هدف وحيد يعني ثلاث نقاط والشيء الجيد عدم استقبالنا لأهداف".

وتابع: "كان تركيزنا كبيرا ولم ننس أننا لعبنا أمام فريق محترم يملك لاعبين جيدين وكنا نعرف صعوبة المباراة، وأنها ستكون 50% بيننا وبينهم، صحيح أن أغلب الفرص بيننا، وأضعنا بعضها والاتفاق أتت له فرص وبينتو تصدى لها."