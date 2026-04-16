شاهد.. السد يودع أبطال آسيا للنخبة بعد "ريمونتادا" يابانية

فرط السد بطل قطر في تقدمه أمام فيسل كوبي الياباني وخسر أمامه 5-4 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي الإضافي بالتعادل 3-3 ليودع دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم من دور الثمانية وينتزع الفريق الياباني المقعد الأول في الدور قبل النهائي.

وانتهى الشوط الأول من المباراة في ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية بمدينة جدة السعودية، التي تحتضن الأدوار النهائية المجمعة للمسابقة، بالتعادل 1-1 ثم تقدم السد 3-1 لكن الفريق الياباني واصل محاولاته حتى خطف هدف التعادل 3-3 في الثواني الأخيرة من الوقت الأصلي.

واستمر التعادل حتى نهاية الوقت الإضافي ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح، حيث نفذ فيسل كوبي جميع ركلاته الخمس بنجاح بينما أهدر كلاودينيو ركلة واحدة للسد بتسديد الكرة فوق العارضة.

وجاء الخروج من البطولة اليوم بعد أيام من انتصار بشق الأنفس حققه السد، الذي يدربه روبرتو مانشيني، على الهلال السعودي في دور 16 يوم الاثنين الماضي إذ تغلب عليه 4-2 بركلات الترجيح بعدما عاد الفريق القطري في النتيجة ثلاث مرات ليتعادل 3-3.

وفي أولى مباريات دور الثمانية، افتتح السد التسجيل بعد خمس دقائق فقط من صفارة البداية عن طريق رافا موخيكا الذي تلقى تمريرة من أكرم عفيف في هجمة سريعة، وانطلق ثم سدد كرة قوية من حدود منطقة الجزاء وجدت طريقها إلى داخل الشباك.

وتعادل فيسل كوبي في الدقيقة 24 عندما تلقى يويا أوساكا كرة عالية وصوبها بضربة رأس، وحاول الحارس التصدي لها بأطراف أصابعه لكنها ارتطمت بالقائم ثم سكنت الشباك.

وتقدم السد مجددا في الدقيقة 61 عندما تلقى روبرتو فيرمينو كرة عالية هيأها بصدره إلى موخيكا الذي سددها مباشرة في الشباك.

وبعدها بأربع دقائق فقط، أضاف فيرمينو الهدف الثالث للسد عندما تلقى عرضية من موخيكا داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة في المرمى دون تردد.

عودة فيسل كوبي

قلص فيسل كوبي الفارق في الدقيقة 74 عن طريق يوسوكي إيديجوتشي إثر هجمة مرتدة سريعة، إذ أخفق دفاع السد في تشتيت الكرة من منطقة الجزاء لتصل إلى إيديجوتشي الذي صوبها بقوة في شباك الحارس مشعل برشم.

وكاد عفيف أن يضيف الهدف الرابع للسد في الدقيقة 81 إثر عرضية من فيرمينو أمام المرمى لكنه سدد الكرة بجوار القائم.

ولم يستسلم الفريق الياباني وواصل محاولاته حتى خطف هدف التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني عن طريق يوشينوري موتو الذي تلقى عرضية ووجه الكرة بضربة رأس إلى داخل الشباك.

وضاعت فرصة ثمينة على السد في الدقيقة 103 عندما تلقى جافيرو ديلروسون عرضية وصوب الكرة بضربة رأس لكن الحارس تصدى لها بأطراف أصابعه قبل أن تمر بجوار القائم مباشرة.

كذلك تصدى دفاع الفريق الياباني لمحاولة خطيرة من عفيف في الثواني الأولى من الشوط الثاني من الوقت الإضافي كما تألق حارس فيسل في التصدي لأكثر من كرة خطيرة لينتهي الوقت الإضافي بالتعادل 3-3 ويلجأ الفريقان لركلات الترجيح.

وسجل للسد فيرمينو وأجوستين سوريا وخوخي بوعلام وعفيف، بينما أهدر كلاودينيو (فوق العارضة).

وعلى الجانب الآخر، نفذ فيسل جميع ركلاته الخمس بنجاح عن طريق أوساكا ويوشينوري موتو وميتسوكي هيداكا وكاتسويا ناجاتو وجان باتريك.