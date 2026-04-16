شاهد.. الريان يتوج بكأس رابطة الأندية القطرية

سجل روجر جيديس هدفا في الثواني الأخيرة من الشوط الأول وأضاف ألكسندر ميتروفيتش هدفا بعد الاستراحة ليحرز الريان لقب كأس رابطة الأندية القطرية لكرة القدم بالفوز 2-صفر على معيذر في المباراة النهائية التي جمعت بينهما يوم الأربعاء في ملعب 974.

وافتتح الريان التسجيل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول عندما مرر خالد علي الكرة إلى جيديس الذي راوغ الدفاع ببراعة ثم صوب الكرة في الشباك.

وعزز ميتروفيتش تقدم الريان بالهدف الثاني بعد سبع دقائق من بداية الشوط الثاني، إذ تلقى كرة سددها جابرييل بيريرا من ركلة حرة ووجهها بضربة رأس إلى ‌داخل الشباك.

وحقق الريان بذلك أول لقب له تحت قيادة المدرب الإسباني فيسنتي مورينو الذي تولى المنصب في مارس/آذار الماضي قادما من الوكرة بعقد حتى عام 2028، وحل مكان البرتغالي أرتور جورج، الذي اتجه لتدريب كروزيرو البرازيلي.

وقال رودريجو مورينو لاعب الريان لقنوات الكاس الرياضية عقب المباراة "بالتأكيد تتمثل اللحظات ‌الرائعة لأي شخص في لحظات التتويج بالألقاب. كانت مباراة جيدة ويجب أن نهنئ الفريق المنافس لوجوده هنا (في النهائي) وتقديمه مباراة جيدة أيضا".

وأضاف "أعتقد أننا نستحق الفوز والتتويج بهذه البطولة والآن علينا التعافي والاستعداد لمباراتنا بقبل نهائي بطولة الخليج وإن

شاء الله نتأهل إلى النهائي"، إذ يستعد الريان لمواجهة القادسية الكويتي يوم الأحد المقبل في الدور قبل النهائي من دوري أبطال

الخليج.

وقال زميله جاسم جابر "هذه أول بطولة بالموسم، وبالتأكيد ستشكل دافعا كبيرا لنا في البطولة الخليجية وغيرها من البطولات، كانت مباراة اليوم صعبة لكننا نجحنا في الفوز بالبطولة".