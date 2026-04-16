أعرب أندرياس ريتيغ، المدير الإداري للاتحاد الألماني لكرة القدم، عن أمله في تهدئة الأوضاع السياسية قبل انطلاق نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، مشيرا إلى ضرورة أن يلتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب باستحقاقات حصوله على جائزة الاتحاد الدولي (فيفا) للسلام.

وقال ريتيغ في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية خلال فعالية أقيمت في هامبورغ مساء الأربعاء: "نأمل جميعا أن ينتهي هذا الكابوس قريبا".

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 إنفانتينو يحسم مشاركة منتخب إيران في كأس العالم

إنفانتينو يحسم مشاركة منتخب إيران في كأس العالم list 2 of 2 أزمة التمويل تطارد أمن مونديال 2026 end of list

كما أعرب عن دهشته إزاء التطورات الجيوسياسية المتسارعة بقوله: "إنه لأمر مذهل حقا ما يحدث يوما بعد يوم على الجبهة الجيوسياسية. لم يعد بإمكاني حتى فهم الكثير من الأشياء بسبب سرعة تطورها ومدى لا عقلانيتها. علي أن أعترف بذلك".

انتقادات واسعة

وتواجه إدارة ترمب انتقادات واسعة في عدة ملفات بدءا من الإجراءات الصارمة ضد المهاجرين وصولا إلى الحرب مع إيران وهي الحرب التي أثارت مخاوف جدية بشأن احتمال انسحاب المنتخب الإيراني من المونديال.

ورغم تراجع حدة هذه المخاوف قليلا بعد الاتفاق على وقف إطلاق النار إلا أن القرار النهائي لا يزال بانتظار كلمة المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران.

ويخوض منتخب إيران مبارياته أمام نيوزيلندا وبلجيكا ومصر في كأس العالم، بالأراضي الأمريكية، في الوقت الذي أكد فيه ترامب أنه لا يعتبر مشاركة إيران أمرا "مناسبا" وذلك "من أجل سلامتهم وحياتهم".

واستذكر ريتيغ، في حالة من الدهشة، كواليس قرعة المجموعات التي أقيمت في واشنطن في 5 ديسمبر/كانون الأول الماضي والتي شهدت تسلم ترمب جائزة السلام من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو حيث قال "إذا رأيت ذلك بشكل صحيح فقد تم منح السيد ترمب جائزة السلام أيضا. يجب أن يكون ذلك حافزا لإنصاف هذه الجائزة".

ويلعب المنتخب الألماني في دور المجموعات لكأس العالم، إلى جانب كل من الإكوادور وساحل العاج وكوراساو.