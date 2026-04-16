حارس يوفنتوس وليفربول السابق يلقى مصرعه في حادث مروع

توفي الحارس الدولي النمساوي السابق ألكسندر مانينغر، عن عمر 48 عامًا إثر حادث سير مروع وقع في النمسا يوم الخميس 16 أبريل/نيسان 2026، وفقًا لما أوردته عدة وسائل إعلام من بينها "سكاي" و"بيلد" و"كيكر".

وقع الحادث عند ممرٍّ لسكة حديد محلية في منطقة نوسدورف آم هاونسبرغ، التابعة لمقاطعة سالزبورغ في النمسا، حيث اصطدمت سيارة اللاعب بقطار أثناء عبوره الممر.

ورغم تدخل فرق الإسعاف ومحاولاتها إنقاذه في عين المكان، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بإصاباته.

ونعى نادي ريد بول سالزبورغ النمساوي اللاعب في منشور عبر منصة إكس.

بدوره قال بيتر شوتل المدير الرياضي للاتحاد النمساوي للعبة في بيان "كان ألكسندر مانينجر سفيرا بارزا لكرة القدم النمساوية داخل الملعب وخارجه".

وأضاف "بفضل مسيرته الدولية، وضع معايير وألهم وشكل شخصية عدد من حراس المرمى الشباب. جعلته احترافيته وهدوؤه وصلابته جزءا مهما من الفرق التي لعب فيها وكذلك من المنتخب الوطني".

وخلال مسيرته الدولية، دافع مانينغر عن ألوان منتخب النمسا في 33 مباراة بين عامي 1999 و2009، كما حمل قميص عدد من الأندية الأوروبية الكبيرة، أبرزها يوفنتوس الإيطالي وأرسنال وليفربول الإنجليزيين.

وفي السنوات الأخيرة من مشواره الكروي، انتقل إلى ألمانيا حيث لعب لمدة أربعة مواسم مع أوغسبورغ، خاض خلالها 36 مباراة في الدوري الألماني، وأنهى مسيرته مع ليفربول في موسم (2016-2017).