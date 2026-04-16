أربيلوا بعد الإقصاء الأوروبي: الحكم أفسد المباراة

انتقد ألفارو أربيلوا مدرب ريال مدريد حكم مباراة الفريق أمام بايرن ميونخ بعد توديع دوري أبطال أوروبا من دور الثمانية، مساء الأربعاء.

وتطرق المدرب الإسباني للحديث عن طرد إدواردو كامافينغا لاعب وسط الفريق في الدقيقة 86 أثناء تقدم الريال بنتيجة 3-2، مضيفا "بالتأكيد البطاقة الحمراء حسمت الأمور".

وواصل "لا يمكن أن يطرد لاعب لمجرد احتفاظه بالكرة بعد احتساب مخالفة، وأرى أن الحكم ربما لم يكن يعلم أن كامافينغا كان لديه بطاقة صفراء، لقد أفسد المباراة بهذا القرار".

كما تقدم مدرب الريال بالشكر لجماهير الملكي "قدمنا مباراة رائعة، وفخور بأداء اللاعبين ومجهودهم، وأشكر جماهيرنا التي سافرت خلفنا من إسبانيا، أنا فخور بفريقي، لقد بذلوا قصارى جهدهم".

وبسؤاله عن شعور كامافينغا، ختم مدرب ريال مدريد "إنه مثل كل زملائه في الفريق".

صعد بايرن إلى نصف نهائي أبطال أوروبا، بالفوز ذهابا وإيابا على ريال مدريد بنتيجة 2-1 في إسبانيا و4-3 في ألمانيا، ليواجه حامل اللقب باريس سان جيرمان الفرنسي.