وفاة أسطورة ريال مدريد سانتاماريا عن 96 عامًا

أعلن ريال مدريد المنافس ⁠⁠في دوري ⁠⁠الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الأربعاء وفاة أسطورته المدافع خوسيه إميليو سانتاماريا، الذي ⁠⁠توج معه بأربعة ألقاب في كأس أوروبا، عن عمر يناهز 96 عاما.

وانضم لاعب ⁠⁠منتخب أوروغواي السابق إلى ريال مدريد عام 1957 وتوج بكأس إنتركونتيننتال مرة واحدة، وفاز بستة ألقاب في الدوري الإسباني، وكأس ملك إسبانيا مرة واحدة، ‌‌حيث شارك في 337 مباراة خلال تسعة مواسم.

وقال فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، في بيان: "سيظل سانتاماريا دائما حاضرا في الذاكرة كأحد الرموز العظيمة لنادينا. كان جزءا من فريق سيبقى خالدا في ذاكرة جميع مشجعي ريال مدريد وعشاق ⁠⁠كرة القدم في جميع أنحاء ⁠⁠العالم".

ولعب سانتاماريا 25 مباراة مع منتخب أوروغواي كما مثل منتخب إسبانيا في 16 مناسبة إذ شارك مع أوروغواي في ⁠⁠كأس العالم 1954 في سويسرا، ثم ظهر لاحقا مع إسبانيا ⁠⁠في كأس العالم 1962 في ⁠⁠تشيلي.

وبعد انتهاء مسيرته الكروية، تولى تدريب المنتخب الأولمبي الإسباني في دورة ألعاب مكسيكو سيتي 1968، ودورة موسكو 1980. ‌‌كما

قاد المنتخب الإسباني في كأس العالم 1982 التي أقيمت على أرضه، وقضى سبعة مواسم على ‌‌رأس ‌‌القيادة الفنية لنادي إسبانيول، حيث أشرف

خلالها على 252 مباراة.