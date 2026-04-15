أسعار القطارات ترعب مشجعي مونديال 2026.. وسناتور أمريكي يهاجم جشع الفيفا

انتقد مشجعو إنجلترا ما وصفوه باستغلال جديد في كأس العالم بعد أنباء عن ارتفاع كبير في أسعار تذاكر القطارات المتجهة إلى ملعب نيوجيرسي، الذي سيستضيف مباراة منتخب بلادهم ضد بنما،

ضمن منافسات دور المجموعات، وكذلك المباراة النهائية لمونديال2026.

وذكرت صحيفة "ذا أثليتيك" يوم الثلاثاء أن هيئة النقل في نيوجيرسي استقرت على رفع سعر تذكرة الذهاب والعودة من محطة بنسلفانيا في نيويورك إلى ملعب ميتلايف في إيست روثرفورد، نيوجيرسي، إلى أكثر من 100 دولار، بينما السعر الحالي أقل من 13 دولارا.

وقال متحدث باسم هيئة النقل في نيوجيرسي لشبكة "إن بي سي" إنه لم يتم بعد تحديد الأسعار النهائية، مشيرا إلى أن التكلفة النهائية لتغطية ثماني مباريات ستقام على هذا الملعب، ستكلف شبكة القطارات حوالي 48 مليون دولار.

شومر يهاجم جشع "فيفا"

من جانبه، كتب السيناتور تشاك شومر، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية نيويورك، على منصة التواصل الاجتماعي (إكس) "من المتوقع أن يربح الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا حوالي 11 مليار دولار من كأس العالم هذا الصيف، ومع ذلك يتحمل سكان نيويورك وركابها العبء المالي".

أضاف شومر "أقل ما يمكن أن يفعله فيفا هو ضمان وصول سكان نيويورك إلى الملعب دون تكلفة باهظة، وأطالب الاتحاد الدولي بتحمل تكاليف النقل للمدن والولايات المضيفة، لأنه لا ينبغي لسكان نيويورك وركابها أن يدعموا مكاسب غير متوقعة بقيمة 11 مليار دولار".

ويتزامن الارتفاع المعلن في أسعار تذاكر ملعب نيويورك/نيوجيرسي مع تأكيد السلطات في بوسطن عزمها على رفع أسعار تذاكر الذهاب والعودة من وسط المدينة إلى ملعب جيليت في فوكسبورو إلى 80 دولارا، وهو ما يعادل أربعة أضعاف السعر الأصلي.

وتستضيف نيوجيرسي مباراة المنتخب الإنجليزي ضد غانا في الجولة الثانية من المجموعات إضافة إلى أول مباراتين لمنتخب اسكتلندا في الدور الأول.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن حاملي تذاكر بطولة أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2024" حصلوا على خصومات على المواصلات العامة في ألمانيا.

وتأتي الضجة المثارة حول ارتفاع أسعار تذاكر القطارات مع انتقادات أخرى لارتفاع أسعار تذاكر مباريات كأس العالم 2026، وقرار فيفا باعتماد استراتيجية تسعير ديناميكية لمبيعات التذاكر.