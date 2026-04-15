عصابة تقتل حكما خلال إدارته مباراة رسمية

شهدت مباراة كرة قدم في الإكوادور حادثة صادمة بعدما مقتل الحكم خافيير أورتيغا برصاص مسلحين اقتحموا أرضية الملعب وسط المباراة، ما تسبب في حالة فوضى وذعر واسع بين اللاعبين والجماهير.

ونقلت صحيفة "ذا صان" عن شهود عيان، أن عدة مسلحين مجهولين اقتربوا من الحكم خلال سير اللقاء في مدينة باساخي بإقليم إل أورو، قبل أن يفتحوا النار عليه بشكل مباشر، ليسقط أرضا أمام أنظار الحاضرين في مشهد مروع.

المباراة أوقفت فورا، فيما حاول اللاعبون والمتفرجون الفرار والاحتماء من إطلاق النار، قبل أن يلوذ المهاجمون بالفرار من الموقع.

ورغم تدخل فرق الإسعاف بسرعة، تم إعلان وفاة الحكم في مكان الحادث داخل أرضية الملعب. وأفادت مصادر محلية أن السلطات أغلقت المنطقة وبدأت تحقيقات جنائية موسعة، مع الاشتباه بأن الحادث قد يكون عملية استهداف متعمدة.

كما أكدت الشرطة أنها تراجع تسجيلات الهواتف المحمولة وتستمع لشهادات الشهود لتحديد هوية الجناة.

وفي بيان للشرطة، جاء أن التحقيقات جارية وأن الجريمة وقعت في مكان مخصص للرياضة والمجتمع، بينما طالبت هيئات تحكيم محلية بتشديد الإجراءات الأمنية في مباريات الهواة.

الحادثة خلفت صدمة كبيرة في الوسط الرياضي المحلي، وأدت إلى تعليق بعض الأنشطة الكروية، في وقت تتواصل فيه الدعوات لكشف ملابسات الجريمة ومحاسبة المتورطين.