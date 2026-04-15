غادر الملعب باكيا.. الاتحاد المصري يعلن تفاصيل إصابة الحكم مصطفى الشهدي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأربعاء إصابة الحكم مصطفى الشهدي بقطع في الرباط الصليبي للركبة، بعدما سقط مصابا أثناء مباراة موردن سبورت والجونة في الدوري المحلي الممتاز أمس الثلاثاء.

وفقد الشهدي السيطرة خلال الركض في منتصف الملعب ليسقط أرضا، قبل أن يغادر الملعب وهو يبكي متأثرا بالإصابة في الدقيقة 28، وأكمل الحكم الرابع إدارة المباراة التي انتهت بالتعادل بالسلبي.

وقال الاتحاد المصري للعبة في بيان "أثبتت الفحوص الطبية والأشعة التي خضع لها الحكم مصطفى الشهدي، تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي بالإضافة إلى جزع في الرباط الداخلي".

وحرص رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، هاني أبوريدة، على توجيه رسالة دعم ومؤازرة للشهدي، متمنياً له الشفاء العاجل والعودة السريعة للملاعب.

وشدد أبوريدة، خلال فعالية تسليم الشارة للحكام الدوليين، على أن الاتحاد لن يدخر جهداً في توفير كل سبل الدعم للشهدي، لضمان حصوله على أفضل مستوى من الرعاية الطبية.

وأدار الشهدي 15 مباراة في الدوري المصري هذا الموسم.