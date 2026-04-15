ريال مدريد يتحدى بايرن ميونخ بـ "سجل مذهل" في الملاعب الألمانية

يسعى ريال مدريد لاستثمار نتائجه الرائعة أمام الفرق الألمانية على ملاعبها، من أجل تجاوز عقبة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.

ويحل ريال مدريد الليلة ضيفا على بايرن ميونخ بملعب أليانز أرينا في إياب الدور ربع النهائي من المسابقة الأوروبية العريقة، وفيها يحتاج الفريق "الملكي" للفوز بفارق هدفين من أجل الاستمرار في بطولته المفضلة.

وخسر ريال مدريد في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي على أرضه وبين جمهوره في ملعب سانتياغو برنابيو بنتيجة 1-2، وهو ما يحتم عليه تقديم مباراة مثالية، إذا ما أراد البقاء في البطولة وإنقاذ موسمه.

وحقق ريال مدريد بالفعل نتائج رائعة في مبارياته على الملاعب الألمانية، إذ لم يخسر سوى مرتين في آخر 12 مباراة هناك وفق ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" (Mundo Deportivo) الإسبانية.

وتمكن ريال مدريد من العودة من ألمانيا بـ7 انتصارات و3 تعادلات بالإضافة إلى هاتين الهزيمتين، وجميعها في دوري الأبطال.

نتائج ريال مدريد في آخر 12 زيارة للملاعب الألمانية في دوري أبطال أوروبا:

بايرن ميونخ 0-4 ريال مدريد (إياب نصف النهائي 2013-2014).

شالكه 0-2 ريال مدريد (ذهاب ثمن النهائي 2014-2015).

فولفسبورغ 2-0 ريال مدريد (ذهاب ربع النهائي 2015-2016).

بوروسيا دورتموند 2-2 ريال مدريد (دور المجموعات موسم 2016-2017).

بايرن ميونخ 1-2 ريال مدريد (ذهاب ربع النهائي 2016-2017).

بوروسيا دورتموند 1-3 ريال مدريد (دور المجموعات 2017-2018).

بايرن ميونخ 1-2 ريال مدريد (ذهاب نصف النهائي 2017-2018).

بوروسيا مونشنغلادباخ 2-2 ريال مدريد (دور المجموعات 2020-2021).

لايبزيغ 3-2 ريال مدريد (دور المجموعات 2022-2023).

يونيون برلين 2-3 ريال مدريد (دور المجموعات 2023-2024).

لايبزيغ 0-1 ريال مدريد (ذهاب ثمن النهائي 2023-2024).

بايرن ميونخ 2-2 ريال مدريد (ذهاب نصف النهائي 2023-2024).

حل العقدة

وعلقت الصحيفة على هذه النتائج بالقول: "لطالما شكلت الملاعب الألمانية عقدة تاريخية لريال مدريد، لكن في السنوات الأخيرة نجح الميرنغي في ترويض الجحيم الألماني الذي لم يعد مخيفا كما كان سابقا"، في إشارة منها إلى جميع المباريات التي خاضها الفريق الملكي في ألمانيا.

إعلان

وأوضحت أن ريال مدريد خاض 39 مباراة أوروبية ضد 14 منافسا ألمانيا مختلفا، فاز في 9 منها فقط وتعادل مثلها، بينما تعرض لـ21 خسارة.

وبالعموم احتاج ريال مدريد لـ34 عاما من أجل كسر عقدته في الملاعب الألمانية، حيث فشل في الفوز خلال أول 14 زيارة لها.

وبدأت تلك السلسلة بخسارة ريال مدريد أمام ميونخ 1860 بهدف نظيف في ذهاب دور الـ16 الذي أقيم يوم 17 نوفمبر/تشرين الثاني 1966، بينما حقق أول انتصار على حساب باير ليفركوزن بنتيجة 3-2 في المباراة التي جرت يوم 27 سبتمبر/أيلول 2000 بدور المجموعات من دوري الأبطال.