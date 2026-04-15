مباراة السد ضد فيسيل كوبي بربع نهائي أبطال آسيا للنخبة.. الموعد والقنوات الناقلة

يواجه السد نظيره فيسيل كوبي الياباني في ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2026 لكرة القدم، التي تستضيفها مدينة جدة حتى المباراة النهائية المقررة في 25 أبريل/نيسان الجاري.

وحجز السد مقعده في ربع النهائي بفوزه على الهلال السعودي بركلات الترجيح (4-2)، عقب انتهاء اللقاء الذي جرى الاثنين الماضي بنتيجة التعادل بثلاثة أهداف لكل منهما في الوقتين الأصلي والإضافي.

ويسعى السد، الحائز على لقب دوري أبطال آسيا مرتين من قبل (عامي 1989 و2011)، إلى استعادة بريقه القاري. وتمثل نسخة "النخبة" 2026 فرصة ذهبية للزعيم لتأكيد زعامته، خاصة وأن البطولة بنظامها المجمع في جدة تمنح الفريق فرصة للتركيز الكامل.

موعد مباراة السد وفيسيل كوبي في ربع نهائي أبطال آسيا للنخبة

تقام مباراة السد ضد فيسيل كوبي غدا الخميس 16 أبريل/نيسان الجاري على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بالسعودية.

وتنطلق مباراة السد وفيسيل كوبي الساعة السابعة والربع (19:15) بتوقيت السعودية وقطر، الثامنة والربع (20:15) بتوقيت الإمارات.

ويدخل السد المواجهة بمعنويات عالية، معولاً على منظومة جماعية وأسماء وازنة سجلت تألقاً لافتاً، يأتي في مقدمتها نجم المنتخب القطري أكرم عفيف، إضافة إلى الإسباني رافا موخيكا، ومن خلفه البرازيليان روبرتو فيرمينو وكلاودينيو، حيث يمثل هذا الرباعي القوة الهجومية الضاربة في الفريق.

وكان حامل لقب الدوري القطري أنهى مرحلة الدوري لمنطقة الغرب في المركز الثامن، بعد الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما مقابل خسارة أربع مباريات، جامعاً ثماني نقاط حجز بها آخر المقاعد المؤهلة إلى دور الـ 16، قبل أن يتجاوز الهلال ويواصل مشواره في البطولة.

بدوره، تأهل فيسيل كوبي الياباني لمرحلة ربع النهائي من البطولة القارية عقب تجاوزه سيول الكوري الجنوبي بالفوز عليه ذهاباً بهدف نظيف وإياباً بهدفين مقابل هدف.

وخلال مرحلة الدوري، ظهر الفريق الياباني بصورة قوية، بعدما جمع 16 نقطة، مسجلاً 14 هدفاً مقابل 7 استقبلها، ليؤكد امتلاكه توازناً واضحاً بين القوة الهجومية والانضباط الدفاعي، وهو ما ساعده على التأهل لثمن النهائي بحلوله ثانياً في الترتيب العام لفرق الشرق.

ولم يسبق لفريق فيسيل كوبي التتويج بلقب دوري أبطال آسيا، حيث كانت أبرز إنجازاته بلوغ نصف النهائي في نسخة 2020 خلال أول مشاركة له.

ومن المقرر أن يلتقي المتأهل من مواجهة السد وفيسيل كوبي مع الفائز من لقاء الأهلي السعودي حامل اللقب وجوهور دار التعظيم الماليزي في الدور نصف النهائي الذي سيقام في 20 أبريل/نيسان الجاري.

وكان الفريق السعودي حجز مقعده في ربع النهائي بفوزه على الدحيل القطري بهدف نظيف عقب التمديد.