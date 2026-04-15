لعنة البطاقات الحمراء تطارد برشلونة في دوري أبطال أوروبا

تواصل لعنة البطاقات الحمراء ملاحقة لاعبي برشلونة خلال منافسات دوري أبطال أوروبا، خاصة في المباريات الإقصائية.

وأكمل برشلونة أمس الدقائق الـ11 الأخيرة (بالإضافة إلى 8 دقائق وقت بدل ضائع) من مباراته ضد أتلتيكو مدريد في إياب ربع نهائي البطولة الأوروبية العريقة بـ10 لاعبين، بعد طرد لاعبه إريك غارسيا ببطاقة حمراء مباشرة لإعاقته ألكسندر سورلوث الذي كان في طريقه إلى المرمى.

وفي مباراة الذهاب الأسبوع الماضي، اضطر برشلونة إلى خوض أكثر من 50 دقيقة بنقص عددي، بعد طرد مدافعه الشاب باو كوبارسي الذي أعاق تقدّم جوليانو سيميوني نحو مرمى "البلوغرانا".

ولم يتعلم برشلونة من هذا الدرس، ليتلقى غارسيا في الإياب بطاقة أخرى حرمت فريقه من خدماته في ظل حاجته الماسة لهدف إضافي بغية تعديل النتيجة الإجمالية للمباراتين.

البطاقات الحمراء تطارد برشلونة

وكان الأورغواياني رونالد أراوخو أول من طُرد من لاعبي برشلونة هذا الموسم، وذلك في موقعة تشلسي في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري، حيث ترك زملاءه بـ10 لاعبين في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول وفي كامل الشوط الثاني وانتهت بخسارة البلوغرانا بثلاثة أهداف دون رد.

وبالبطاقات الثلاث هذا الموسم، ارتفع عدد حالات طرد لاعبي برشلونة في آخر 10 سنوات بدوري الأبطال إلى 13.

وعليه أصبح برشلونة أكثر فريق أوروبي على الإطلاق يتعرّض لاعبوه للطرد في دوري الأبطال خلال العقد الأخير، بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" (Mundo Deportivo) الإسبانية.

البطاقات الحمراء الـ13 التي تلقاها لاعبو برشلونة في آخر 10 سنوات في دوري أبطال أوروبا.

جيريمي ماتيو: برشلونة 4-0 مانشستر سيتي (الجولة الثالثة من دور المجموعات موسم 2016-2017).

جيرارد بيكيه: برشلونة 4-0 أولمبياكوس (الجولة الثالثة من دور المجموعات موسم 2017-2018).

صامويل أومتيتي: برشلونة 4-0 آيندهوفن (الجولة الأولى من دور المجموعات موسم 2018-2019).

أرتورو فيدال: نابولي 1-1 برشلونة (ذهاب ثمن نهائي موسم 2019-2020).

جيرارد بيكيه: برشلونة 5-1 فيرينكفاروزي (الجولة الأولى من دور المجموعات موسم 2020-2021).

إريك غارسيا: بنفيكا 3-0 برشلونة (الجولة الثانية من دور المجموعات موسم 2021-2022).

غافي: بورتو 0-1 برشلونة (الجولة الثانية من دور المجموعات موسم 2023-2024).

رونالد أراوخو: برشلونة 1-4 باريس سان جيرمان (إياب ربع نهائي موسم 2023-2024).

إريك غارسيا: موناكو 2-1 برشلونة (الجولة الأولى من مرحلة الدوري موسم 2024-2025).

باو كوبارسي: بنفيكا 0-1 برشلونة (ذهاب ثمن نهائي موسم 2024-2025).

رونالد أراوخو: تشلسي 3-0 برشلونة (الجولة الخامسة من مرحلة الدوري موسم 2025-2026).

باو كوبارسي: برشلونة 0-2 أتلتيكو مدريد (ذهاب ربع نهائي موسم 2025-2026).

إريك غارسيا: أتلتيكو مدريد 1-2 برشلونة (إياب ربع نهائي موسم 2025-2026).