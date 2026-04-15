شرط رئاسي يحدد مشاركة نيمار في كأس العالم 2026

أكد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أن مشاركة النجم نيمار دا سيلفا في كأس العالم المقبلة في أمريكا وكندا والمكسيك تمثل مسألة ذات أهمية وطنية، مؤكدا أن المهاجم البالغ من العمر 34 عاما لا يزال يمتلك القدرة على قيادة "سيليساو" للفوز باللقب السادس، لكنه بحاجة إلى أن يكون لائقا بدنيا.

ويعاني نيمار من الإصابات المتكررة، ما أغلق باب المنتخب بوجهه منذ تولي الإيطالي كارلو أنشيلوتي تدريب أبطال العالم 5 مرات العام الماضي.

وكشف لولا دا سيلفا في مقابلة مع وسائل الإعلام الإلكترونية الثلاثاء أنه ناقش وضع نيمار مع المدرب الإيطالي.

وأوضح الرئيس اليساري وهو يضحك "تحدثت مع أنشيلوتي وسألني: هل تعتقد أنه يجب استدعاء نيمار؟ فأجبته: إذا كان جاهزا بدنيا، فهو يملك المستوى لذلك".

شارك نيمار، الهداف التاريخي للمنتخب البرازيلي برصيد 79 هدفا، متفوقا بهدفين على الأسطورة بيليه، للمرة الأخيرة بالقميص الأصفر في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وبعد عودته العام الماضي إلى سانتوس، ناديه الأم، قادما من الهلال السعودي لم يشارك مهاجم برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي السابق إلا في 8 مباريات فقط من أصل 22 مباراة رسمية خاضها فريقه هذا الموسم، سجل خلالها أربعة أهداف كان آخرها في تعادل سانتوس 1-1 أمام ريكوليتا الباراغوياني ضمن دور المجموعات في كوبا سود أميريكانا (Copa Sudamericana).

ويملك اللاعب نحو عشر مباريات لإقناع أنشيلوتي الذي استبعده عن التجمع الأخير، قبل إعلان القائمة في 18 مايو/أيار.

ومن المتوقع أن يعلن أنشيلوتي عن قائمة المنتخب البرازيلي المكونة من 26 لاعبا لكأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك (11 يونيو/حزيران – 19 يوليو/تموز) في 18 مايو/أيار المقبل.