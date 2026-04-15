شاهد.. هكذا تعامل مشجعو بايرن ميونخ مع بعثة ريال مدريد
في محاولة لزعزعة تركيز الضيف الثقيل، ريال مدريد، أطلق عدد من مشجعي بايرن ميونخ العنان للألعاب النارية في محيط فندق إقامة الفريق الإسباني، سعيا لحرمان نجوم الميرينغي من ليلة هادئة قبل صدام إياب ربع نهائي دوري الأبطال.
ففي وقت متأخر من ليلة الثلاثاء، تعرض فندق "ليوناردو رويال" -مقر إقامة ريال مدريد- لمضايقات تمثلت في إطلاق وابل من الألعاب النارية بالقرب من أسوار المبنى.
وبحسب لقطات نشرتها قناة "إل تشيرينغيتو" الإسبانية، فقد سادت حالة من الاستنفار بين أفراد أمن الفندق الذين هرعوا نحو مصدر الصوت، إلا أن منفذي العملية تمكنوا من الفرار سريعاً مستغلين موقع "الحديقة الأولمبية" المتاخمة للفندق، والتي توفر مسارات عديدة للاختفاء.
تخطيط لم يكتمل
وفقاً لمراسلي قناة "سبورت 1" الألمانية، يوهانس بيم وستيفان كومبرغر، فإن اختيار التوقيت والمكان يعكس رغبة واضحة في إرباك نجوم الملكي وحرمانهم من النوم الهادئ قبل موقعة إياب ربع النهائي.
ومع ذلك، تشير التقديرات إلى أن هذه المحاولة قد لا تؤتي ثمارها لعدة أسباب تقنية ولوجستية:
- العزل الصوتي: يقع الفندق في شارع "موساشر" الحيوي، وهو ما يجعله مجهزاً بنوافذ عازلة للصوت وفائقة الجودة (أربع نجوم)، قادرة على حجب الضوضاء الخارجية تماماً.
- موقع اللاعبين: تقيم بعثة الفريق الإسباني في الأجنحة الخلفية من المبنى، وهي الأبعد عن الشارع الرئيسي ومصادر الضجيج.
- الاحترافية العالية: اعتاد لاعبو ريال مدريد على مثل هذه الأجواء في الملاعب الأوروبية، حيث تعد "مضايقات الفجر" تكتيكاً قديماً تلجأ إليه الجماهير في الأدوار الإقصائية الحاسمة.