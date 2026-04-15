سان جيرمان.. كابوس الأندية الإنجليزية بدوري الأبطال

تحوّل باريس سان جيرمان حامل لقب بطولة دوري أبطال أوروبا، إلى كابوس حقيقي لأندية الدوري الإنجليزي الممتاز، وكان آخرها ليفربول.

وبلغ العملاق الباريسي الدور نصف النهائي من النسخة الحالية للبطولة الأوروبية العريقة، بعدما تجاوز عقبة ليفربول في الدور ربع النهائي بفضل فوزه الكبير عليه 4-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

سان جيرمان كابوس الإنجليز

وتُعد هذه المرة هي الخامسة التي يتجاوز فيها باريس سان جيرمان فريقا إنجليزيا في دوري الأبطال، خلال عامين بحسب صحيفة "ليكيب" (L’Equipe) الفرنسية.

وبدأت هذه السلسلة المذهلة لليفربول في الدور ثمن النهائي للنسخة الماضية، وتواصلت لتطال نفس الفريق لكن في العام الحالي.

الفرق الإنجليزية التي تجاوزها باريس سان جيرمان في النسختين السابقتين والحالية من دوري الأبطال:

باريس سان جيرمان – ليفربول (1-0 ذهابا و0-1 إيابا) (ركلات الترجيح 4-1) في ثمن نهائي موسم 2024-2025.

باريس سان جيرمان – أستون فيلا (3-1 ذهابا و2-3 إيابا) (النتيجة الإجمالية 5-4) في ربع نهائي موسم 2024-2025.

باريس سان جيرمان – أرسنال (2-1 ذهابا و1-0 إيابا) (النتيجة الإجمالية 3-1) في نصف نهائي موسم 2024-2025.

باريس سان جيرمان – تشلسي (3-0 ذهابا و5-2 إيابا) (النتيجة الإجمالية 8-2) في ثمن نهائي موسم 2025-2026.

باريس سان جيرمان – ليفربول (2-0 ذهابا و0-2 إيابا) (النتيجة الإجمالية 4-0) في ربع نهائي موسم 2025-2026.

هل يتكرر السيناريو؟

ومن المحتمل أن يصطدم باريس سان جيرمان مرة أخرى بفريق إنجليزي في النسخة الحالية، شريطة أن يبلغ هو وأرسنال المباراة النهائية.

وينتظر باريس سان جيرمان في نصف النهائي، المتأهل من موقعة بايرن ميونخ وريال مدريد المقررة الليلة، علما بأن الفريق الألماني كان قد فاز ذهابا على ملعب سانتياغو برنابيو بمدريد بنتيجة 2-1.

أما أرسنال فيتوجب عليه أولا تأكيد تأهله للمربع الذهبي على حساب سبورتنغ لشبونة عندما يستضيفه الليلة على ملعب الإمارات، بعد فوزه ذهابا في البرتغال 1-0، ثم التغلب على أتلتيكو مدريد في نصف النهائي الثاني.

أرقام مميزة لباريس سان جيرمان

وتأهل سان جيرمان إلى نصف نهائي دوري الأبطال للمرة السادسة في تاريخه بعد نسخ 1994-1995، 2019-2020، 2020-2021، 2023-2024 و2024-2025، وذلك أكثر من أي فريق فرنسي آخر.

ويُعد "بي إس جي" الوحيد من بين الفرق المتبقية في البطولة، ممن بلغ المربع الذهبي في النسخ الثلاث الأخيرة.

ولم يتلق باريس سان جيرمان أي هدف في مواجهة إقصائية بنظام الذهاب والإياب في دوري أبطال أوروبا (4-0 أمام ليفربول)، للمرة الثانية تحت ملكية شركة قطر للاستثمارات الرياضية، وكانت الأولى أمام بريست (10-0) في مرحلة خروج المغلوب من الموسم الماضي.