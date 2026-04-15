غولر يكتب التاريخ مع الريال.. وهذه قائمة أسرع 10 أهداف في دوري أبطال أوروبا

منح التركي أردا غولر لاعب ريال مدريد الإسباني، فريقه انطلاقة مثالية خلال مباراته الصعبة أمام بايرن ميونخ الألماني، التي تجمع بينهما على ملعب أليانز أرينا في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

وبحسب ما ذكرت شبكة اوبتا المختصّة بالارقام والاحصاءات فإنَّ هدف اردا غولر جاء بعد 35 ثانية ويُعد الأسرع الذي يسجله الريال في مباراة ضمن دوري الأبطال، منذ هدف غاريث بيل أمام ليغيا وارسو البولندي (بعد 57 ثانية في نوفمبر/تشرين الثاني 2016).

كما يُعتبر هذا الهدف من أسرع الأهداف التي استقبلها بايرن ميونيخ، منذ الهدف الذي سجله رافينيا لصالح برشلونة (بعد 55 ثانية في أكتوبر/تشرين الاول 2024).

وشهدت المسابقة الأوروبية العريقة كثيرا من الأهداف المسجلة قبل انقضاء الدقيقة الأولى.

وما زال الهولندي روي ماكاي المهاجم الأسبق لبايرن ميونخ يحتفظ بمكانته كصاحب أسرع هدف في تاريخ دوري أبطال أوروبا، بعد أن هزّ شباك ريال مدريد عام 2007 بعد 10.2 ثوان من بداية اللقاء.

وأُقيمت تلك المباراة على ملعب أليانز أرينا في إياب الدور ثمن النهائي من دوري الأبطال، وفي بدايتها فشل البرازيلي روبرتو كارلوس مدافع الريال في استلام كرة مررها إليه أحد زملائه، لتصل إلى حسن صالح حميديتش الذي مررها بدوره إلى ماكاي ليضعها الأخير من لمسة واحدة في شباك إيكر كاسياس.

وتاليا أسرع 10 أهداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا:

1- الهولندي روي ماكاي: سجل لبايرن ميونخ في مرمى ريال مدريد بعد 10.2 ثوان من البداية في إياب ثمن النهائي موسم 2006-2007.

2- البرازيلي جوناس أوليفرا: سجل لفالنسيا في مرمى باير ليفركوزن بعد 10.96 ثوان من البداية في الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات موسم 2011-2012.

3- البرازيلي جيلبيرتو سيلفا: سجل لأرسنال في مرمى آيندهوفن بعد 20.07 ثانية من البداية في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات موسم 2002-2003.

4- الإيطالي أليساندرو ديل بييرو: سجل ليوفنتوس في مرمى مانشستر يونايتد بعد 20.12 ثانية من البداية في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات موسم 1997-1998.

5- الهولندي كلارنس سيدورف: سجل لميلان في مرمى شالكه بعد 21.06 ثانية من البداية في الجولة ثانية من مرحلة المجموعات موسم 2005-2006.

6- البرازيلي ديوغو رينكون: سجل لدينامو كييف في مرمى فنربخشة التركي بعد 24 ثانية من البداية في الدور الثالث من التصفيات المؤهلة إلى دور المجموعات موسم 2006-2007.

7- النمساوي دافيد ألابا: سجل لبايرن ميونخ في مرمى يوفنتوس بعد 24.18 ثانية من البداية في ذهاب ربع نهائي موسم 2012-2013.

8- البرازيلي ألكسندر باتو: سجل لميلان في مرمى برشلونة بعد 24.54 ثانية من البداية في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات موسم 2011-2012.

9- النمساوي ماريك كينسل: سجل لرابيد فيينا في مرمى كلوب بروج بعد 25.20 ثانية من البداية في الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات موسم 2005-2006.

10- الصربي ديان ستانكوفيتش: سجل لإنتر ميلان في مرمى شالكه بعد 25.24 ثانية من البداية في ذهاب ربع النهائي موسم 2010-2011.