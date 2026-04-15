حصيلة برشلونة المالية بعد توديعه دوري أبطال أوروبا

أغلق نادي برشلونة الإسباني ملف مشاركته في نسخة 2025-2026 من دوري أبطال أوروبا بحصيلة مالية بلغت 100.34 مليون يورو (نحو 108.3 ملايين دولار)، وذلك عقب إقصائه من الدور ربع النهائي. ورغم المبلغ الضخم، فإن الخروج شكل ضربة لمخططات النادي المالية التي كانت تعول على بلوغ المربع الذهبي بحسب صحيفة موندو ديبورتيفو (Mundo Deportivo).

وخسر النادي الكتالوني مكافأة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) المباشرة للتأهل إلى نصف النهائي والبالغة 15 مليون يورو (نحو 16.2 مليون دولار)، والتي ذهبت لمنافسه المحلي أتلتيكو مدريد.

ولم تقتصر الخسارة على الجوائز المباشرة، بل امتدت لتشمل حرمان النادي من مداخيل تذاكر مباراتي الذهاب ضد أرسنال أو سبورتينغ لشبونة اللتين كان من المقرر إقامتهما في ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، بالإضافة إلى ضياع فرصة المنافسة على جوائز النهائي في بودابست والسوبر الأوروبي في سالزبورغ.

تفاصيل أرباح برشلونة:

المشاركة في "مرحلة الدوري": 18.62 مليون يورو (نحو 20.1 مليون دولار)

مكافأة الأداء (5 انتصارات بقيمة 2.1 مليون لكل فوز + تعادل واحد بقيمة 700 ألف يورو): 11.2 مليون يورو (نحو 12.1 مليون دولار)

الحصة الإضافية من عوائد التعادلات: 840 ألف يورو (نحو 907 آلاف دولار)

مكافأة إنهاء دوري المرحلة في المركز الخامس: 8.8 ملايين يورو (نحو 9.5 ملايين دولار)

مكافأة إنهاء دوري المرحلة ضمن المراكز الـ16 الأولى: مليونا يورو (نحو 2.1 مليون دولار)

مكافأة التأهل للأدوار الإقصائية (ثمن وربع النهائي): 23.5 مليون يورو (نحو 25.4 مليون دولار)

حقوق البث والرعاية (فاليو بيلار Value Pillar): 35.38 مليون يورو (نحو 38.2 مليون دولار)

الإجمالي النهائي: 100.34 مليون يورو (نحو 108.3 ملايين دولار)

ملايين تبخرت

التأهل إلى نصف النهائي: 15 مليون يورو (نحو 16.2 مليون دولار)

التأهل إلى النهائي: 18.5 مليون يورو (نحو 20 مليون دولار)

الفوز باللقب: 6.5 ملايين يورو (نحو 7 ملايين دولار)

المشاركة في السوبر الأوروبي: 4 ملايين يورو (نحو 4.3 ملايين دولار) (بالإضافة إلى مليون إضافي إذا فاز به)

الثالثة تاريخيا

على الرغم من مرارة الخروج، تعد هذه الحصيلة ثالث أعلى دخل يحققه برشلونة في تاريخ مشاركاته بالبطولة القارية، حيث يأتي موسم 2018-2019 في الصدارة بـ 117.73 مليون يورو (نحو 127.15 مليون دولار)، يليه موسم 2024-2025 بـ 116.56 مليون يورو (نحو 125.88 مليون دولار).

إعلان

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" (Mundo Deportivo)، يواجه برشلونة الآن تحديا في موازنة أرقامه المالية للسنة المالية الحالية، خاصة وأن التوقعات المدرجة في الميزانية كانت مبنية على تجاوز عقبة ربع النهائي، وهو ما سيجبر الإدارة على البحث عن مصادر دخل بديلة لتعويض "فجوة الـ 15 مليونا".