تعرضنا للسرقة.. رافينيا ينفجر غضبا بعد إقصاء برشلونة أمام أتلتيكو

شن رافينيا مهاجم برشلونة هجوما لاذعا على التحكيم في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد أن خرج فريقه من البطولة أمس الثلاثاء خاسرا بنتيجة إجمالية 3-2 أمام أتلتيكو مدريد، إذ أنهى برشلونة كلا من مباراتي الذهاب والإياب بعشرة لاعبين.

واتهم البرازيلي، الذي غاب عن المباراتين بسبب الإصابة، الحكمين كليمون توربين، الذي أدار مباراة الإياب، وإستفان كوفاكس، الذي أدار مباراة الذهاب، "بسرقة" فريقه.

وقال رافينيا للصحفيين عقب مباراة الإياب التي فاز فيها برشلونة 2-1، لكن ذلك لم يكن كافيا بعد أن خسر ذهابا 2-0: "بالنسبة لي، كانت هذه سرقة، ليس فقط في هذه المباراة بل في المباراة الأخرى (الذهاب) أيضا".

وأضاف: "أعتقد أن التحكيم يسير بشكل سيئ للغاية؛ القرارات التي يتخذها (توربين) لا تصدق… أريد حقا أن أفهم لماذا يخشون إلى هذا الحد أن يأتي برشلونة ويفوز".

وأظهرت لقطات البث التلفزيوني رافينيا وهو يقوم مرارا بإيماءة بيديه بعد صفارة النهاية ترتبط عادة "بالسرقة".

وقال رافينيا: "كان الأمر صعبا، خاصة عندما تدرك أن عليك بذل ثلاثة أضعاف الجهد للفوز بالمباراة".

وأضاف: "أعتقد أن الجميع يمكن أن يرتكبوا أخطاء؛ فالجميع بشر. لكن عندما تتكرر الأخطاء بنفس الطريقة تماما، أرى أن هذا أمر يجب أن ننتبه إليه".

وفي مباراة الذهاب الأسبوع الماضي، طرد كوفاكس اللاعب باو كوبارسي في الدقيقة 42 بعد مراجعة تقنية الفيديو بداعي عرقلة جوليانو سيميوني لدى انطلاقه نحو المرمى، ورفع العقوبة من بطاقة صفراء إلى طرد.

وسجل أتلتيكو هدفا من الركلة الحرة الناتجة عن ذلك، إذ سدد خوليان ألفاريز الكرة في الزاوية اليمنى العليا لشباك الحارس خوان غارسيا.

وشهدت مباراة أمس موقفا مشابها، إذ طرد توربين مدافع برشلونة إريك غارسيا بعد مراجعة تقنية الفيديو بداعي إمساك ألكسندر سورلوث

من الخلف أثناء انطلاقه نحو المرمى.

وكان برشلونة قدم شكوى رسمية، رفضها اليويفا، بشأن حادثة وقعت في بداية الشوط الثاني من مباراة الذهاب.

وكان الفريق طالب بركلة جزاء بعدما بدا أن حارس مرمى أتلتيكو خوان موسو استأنف اللعب من ركلة مرمى قبل أن يلمس المدافع مارك بوبيل الكرة بيده داخل الست ياردات قبل إعادتها للحارس.

لكن الحكم كوفاكس أشار بمواصلة اللعب ولم يستدعه حكم الفيديو المساعد لمشاهدة الواقعة على الشاشة بجانب الملعب، ما أثار ردود فعل غاضبة من مقاعد البدلاء في برشلونة.