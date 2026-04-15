تحديد موعد ومكان قرعة كأس أمم آسيا 2027

ستقام قرعة كأس آسيا 2027 لكرة القدم في السعودية في 9 مايو/أيار المقبل، وفقا لما أفاد به الاتحاد القاري للعبة الأربعاء، بعدما أرجئت سابقا بسبب الحرب في الشرق الأوسط.

وكان من المقرر أن تقام القرعة في 11 أبريل/نيسان في الرياض، إلا أن الحفل أجل "لتأمين المشاركة الكاملة من جميع المساهمين وأعضاء الجمعية العمومية"، وفقا لما قاله الاتحاد القاري في بيانه.

وسيُقام الحدث الآن في 9 مايو/أيار في حي الطريف التاريخي بالدرعية، وهو موقع مُدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو، بحسب ما أعلنه الاتحاد الآسيوي الذي يتخذ من كوالالمبور مقرا له.

ومن المقرر أن تُقام النسخة التاسعة عشرة من كأس آسيا خلال الفترة من 7 يناير/كانون الثاني إلى 5 فبراير/شباط من العام المقبل، وقد تم تأكيد مشاركة 23 منتخبا من أصل 24.

وأوضح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن المقعد الأخير سيتحدد من خلال مباراة ضمن المجموعة الثانية بين لبنان واليمن أُعيدت جدولتها لتقام في 4 يونيو/حزيران.

وستستضيف مدن الرياض وجدة والخُبر منافسات البطولة. وسيتم توزيع المنتخبات الـ24 على ست مجموعات، تضم كل مجموعة أربعة منتخبات.