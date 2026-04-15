"عار وغير مقبول".. برشلونة يتقدم بشكوى جديدة إلى يويفا ضد التحكيم

أكد رئيس نادي برشلونة الإسباني، خوان لابورتا، أن ناديه سيتقدم بشكوى رسمية جديدة إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بعدما وصف أداء التحكيم بالعار بعد مباراة الفريق أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا، أمس الثلاثاء.

ودع برشلونة دوري الأبطال بخسارته 2 / 3 في مجموع المباراتين، حيث خسر ذهابا على ملعبه كامب نو بنتيجة صفر / 2، ولم يكف فوزه إيابا في معقل أتلتيكو بنتيجة 2 / 1 للتأهل للدور قبل النهائي.

وقال لابورتا في تصريحات أبرزتها صحيفة (ماركا) الإسبانية اليوم الأربعاء "نطالب بتفسير لسبب رفض شكوانا، وأبلغني الرئيس التنفيذي رافا يوستي أنه سيتقدم بشكوى جديدة، لأن ما حدث أمس غير مقبول".

وبعد توديع البطولة سرد لابورتا عدد من القرارات التحكيمية التي اعتبرها ظالمة لناديه خلال مباراتي الذهاب والإياب.

أضاف رئيس النادي الكتالوني "أولا أهنئ أتلتيكو مدريد على التأهل، لكن هذا لا ينكر حقيقة أن أداء طاقم التحكيم وغرفة تقنية الفيديو كان مخزيا وغير مقبول".

وادعى لابورتا أن مدافع برشلونة إيريك غارسيا لم يكن يستحق الطرد في مباراة الإياب بسبب عرقلته لمهاجم أتلتيكو ألكسندر سورلوث، وأن الهدف الذي أحرزه فيران توريس، لم يكن تسللا.

وأشار "هدف فيران كان هدفا صحيحا، وداني أولمو تعرض لعرقلة واضحة داخل منطقة الجزاء، وهناك تدخل عنيف وغير مقبول ضد فيرمين لوبيز، تسبب في جرح قطعي بفم اللاعب".

وختم خوان لابورتا "كان فيرمين يتألم بشدة أثناء خياطة الجرح، بينما لم يحصل حارس أتلتيكو مدريد على بطاقة صفراء، هذا أمر غير مقبول".