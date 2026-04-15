5 أسباب وراء إخفاق برشلونة في التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا

ودع برشلونة منافسات دوري أبطال أوروبا رغم فوزه إيابا على أتلتيكو مدريد (2-1) في ملعب "ميتروبوليتانو"، ليفشل في تعويض خسارة الذهاب القاسية بثنائية نظيفة.

ورغم البداية المثالية لرفاق لامين جمال فإن صدمة هدف "لوكمان" أعادت خلط الأوراق وأجهضت أحلام العودة في النتيجة.

نستعرض هنا الأسباب الفنية والتكتيكية التي حالت دون إتمام برشلونة لـ "الريمونتادا":

الهشاشة الدفاعية

لا تزال المعضلات الدفاعية تمثل العائق الأكبر أمام طموحات برشلونة القارية. فرغم التحسن الهجومي، تظل جودة المدافعين وسلوكهم الفني تحت الضغط محل تساؤل؛ إذ وضع لاعبو البرسا أنفسهم في مواقف حرجة تسببت في استقبال فرص لا حصر لها.

هذا الخلل الدفاعي لم يكن وليد اللحظة، بل كان مؤشرا مستمرا منذ الإقصاء من كأس الملك أمام المنافس ذاته، مما أكد أن القوة الهجومية وحدها لا تكفي للذهاب بعيدا في أمجد الكؤوس الأوروبية.

النقص العددي واستنزاف الجهد

أجهز خروج إريك غارسيا بالبطاقة الحمراء على ما تبقى من طاقة بدنية لرفاق بيدري.

اللعب بنقص عددي أمام فريق يتقن المرتدات مثل أتلتيكو جعل برشلونة يفقد السيطرة على "الكرة الثانية"، ومنح "الروخي بلانكوس" مساحات شاسعة للتحول الهجومي، مما حد من الكثافة العددية لبرشلونة في المناطق الأمامية خلال الدقائق الأخيرة.

معضلة "دكة البدلاء"

ظهر فارق الجودة بوضوح في الشوط الثاني؛ فبينما قدم بدلاء سيميوني (روغيري، وسورلوث، وبايينا) الإضافة المطلوبة والتركيز العالي، فشلت تبديلات هانزي فليك في تغيير واقع المباراة.

تُلقي الأزمات المالية بظلالها على دكة بدلاء البلاوغرانا؛ فالمهاجم ليفاندوفسكي يمر بمرحلة تراجع بدني، وراشفورد بدا خيارا اضطراريا بعد تعثر صفقات كبرى مثل نيكو ويليامز أو لويس دياز.

في المقابل، أهدر المدافع أراوخو فرصة سانحة كانت كفيلة بإبقاء الفريق في دائرة الصراع.

غياب التوفيق وسد موسو

قدم فريق فليك مباراة هجومية مميزة تفوق فيها بوضوح على أدائه في مباراة الذهاب، لكن غياب التوفيق القاري ظل يطارد الفريق.

كانت اللحظة الفارقة، هي رأسية فيرمين لوبيز التي كادت أن تمنح برشلونة الهدف الثالث والحاسم، لولا البراعة الاستثنائية للحارس موسو الذي تصدى لكرة بدت مستحيلة.

الصدام بين الجمالية والواقعية

أثبتت المباراة أن الكرة الجميلة التي يقدمها جيل لامين جمال قد لا تكون كافية في الأدوار الإقصائية إذا غابت الواقعية.

في المقابل، جسّد دييغو سيميوني فلسفة الواقعية القاسية؛ فبينما استمتع الجمهور بأداء برشلونة، كان أتلتيكو هو من حصد بطاقة التأهل، مؤكدا أن الصمود الدفاعي واستغلال أنصاف الفرص هو السلاح الأمثل في مواجهات خروج المغلوب.