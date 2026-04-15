الكمبيوتر العملاق يكشف هوية المرشحين للهبوط في البريميرليغ

مع اقتراب موسم 2025-2026 من خط النهاية، ومع تبقي ست جولات فقط من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بدأت ملامح صراع البقاء تتضح أكثر من أي وقت مضى.

ووفقا لتوقعات الحاسوب العملاق التابع لشركة أوبتا، لم يعد الصراع مجرد تكهنات، بل أرقام ونسب ترسم بدقة هوية الأندية الأقرب لمغادرة الدوري.

فبحسب المعطيات الحالية، يبدو أن بيرنلي ووولفرهامبتون، اللذين يقبعان في المركزين الأخيرين برصيد 20 و17 نقطة على التوالي، قد فقدا عمليًا آمال البقاء.

بينما تنحصر المعركة بين أربعة أندية لا تزال تقاتل للهروب من المصير ذاته حيث سيكون السقوط نصيب أحدها لا محالة. ورغم أن الأرقام تمنح صورة أوضح، فإن الفوارق الضئيلة وتقلب النتائج تجعل هذا الصراع مفتوحًا على كل الاحتمالات حتى اللحظة الأخيرة، في سباق لا يحتمل أي تعثر.

توتنهام هوتسبير

يأتي توتنهام في صدارة قائمة المهددين، بنسبة هبوط بلغت 49.1%، وهي الأعلى بين الفرق المتصارعة على البقاء.

الفريق اللندني يعيش انهيارا حقيقيا، إذ لم يحقق أي فوز في الدوري منذ ديسمبر/كانون الأول، وتراجع إلى المراكز الثلاثة الأخيرة، مبتعدا بنقطتين عن منطقة الأمان.

المؤشرات الميدانية لا توحي بالكثير من التفاؤل، خاصة في ظل استمرار النتائج السلبية وعدم ظهور تأثير واضح للمدرب روبرتو دي زيربي. وزادت الإصابات من تعقيد الوضع، خصوصًا إصابة القائد كريستيان روميرو.

وست هام يونايتد

يحتل وست هام المرتبة الثانية في قائمة الخطر بنسبة 39.3%. ورغم تحسن نتائجه مؤخرا وجمعه 7 نقاط من آخر 4 مباريات، فإن صعوبة جدول المباريات المتبقية تجعله مهددا بشكل حقيقي.

الفريق بقيادة نونو إسبيريتو سانتو يظهر تطورا واضحا، لكن اختباره الحقيقي سيكون أمام أندية الصف الأول، حيث ستحدد هذه المواجهات مصيره بشكل كبير مثل أرسنال ونيوكاسل وبرينتفورد.

كما أن معظم انتصاراته جاءت أمام فرق القاع، ما يطرح شكوكًا حول قدرته على الصمود أمام الكبار.

نوتنغهام فورست

بنسبة هبوط تبلغ 10.1%، يبدو نوتنغهام فورست في وضع أكثر أمانا نسبيا، لكنه لم يخرج بعد من دائرة الخطر.

الفريق أصبح صعب الهزيمة مؤخرًا، بسلسلة من 4 مباريات دون خسارة، بينها تعادلات قوية أمام مانشستر سيتي وأستون فيلا. كما يتمتع بتنظيم دفاعي جيد، يجعله في موقع متوسط من حيث استقبال الأهداف.

ولكن المشكلة الأكبر هي الهجوم. حيث سجل الفريق 32 هدفًا فقط هذا الموسم، وهو رقم ضعيف جدًا، هدافه مورغان غيبس وايت يملك 9 أهداف، بينما بقية الفريق يعاني تهديفيًا، ما يجعل أي تراجع مكلفًا للغاية.

ليدز يونايتد

يبدو ليدز يونايتد الفريق الأقل تهديدا، بنسبة هبوط لا تتجاوز 1.6% وفق حسابات أوبتا.

الفريق يملك أفضلية واضحة، سواء من حيث النقاط أو سهولة المباريات المتبقية، ما يجعله الأقرب للبقاء.

إضافة إلى ذلك، يملك فارق 6 نقاط عن منطقة الهبوط، ويكفيه فوز واحد تقريبًا لضمان البقاء. ومع ذلك، يبقى الحذر مطلوبا، خاصة أن الفريق أظهر هذا الموسم تقلبا في النتائج قد يعيده فجأة إلى دائرة الخطر.