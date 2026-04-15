الإصابة تغتال حلم إيكيتيكي المونديالي

تلقى المنتخب الفرنسي ضربة موجعة تأكد معها غياب المهاجم الشاب هوغو إيكيتيكي عن نهائيات كأس العالم 2026 المقررة في أمريكا وكندا والمكسيك، وذلك عقب تعرضه لإصابة خطيرة في وتر أخيل.

وتعرض اللاعب الدولي الفرنسي (8 مباريات دولية، هدفان) للإصابة خلال مباراة ليفربول أمام باريس سان جيرمان في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء.

وسقط اللاعب (23 عاما) دون التحام، مما اضطره لمغادرة ملعب "آنفيلد" على محفة طبية وسط ملامح من الألم الشديد.

وأكدت تقارير صادرة عن صحيفة "ليكيب" (L’Équipe) الفرنسية صباح اليوم أن الفحوصات الطبية الأولية أظهرت تمزقا في وتر العرقوب، وهي الإصابة التي ستنهي موسم اللاعب تماما.

وأشارت مصادر مقربة من المهاجم الفرنسي إلى أن فترة الغياب المتوقعة ستمتد ما بين 8 إلى 9 أشهر، ما يعني عدم قدرته على العودة للملاعب قبل بداية عام 2027.

يُذكر أن إيكيتيكي كان يعيش أفضل فترات مسيرته الكروية، حيث سجل 17 هدفا بقميص "الريدز" منذ انضمامه للفريق الصيف الماضي مقابل 95 مليون يورو (نحو 102.6 مليون دولار).

وقدم المهاجم أداء قويا خلال فترة التوقف الدولي في مارس/آذار الماضي، حيث سجل هدفا في مرمى البرازيل (2-1) في مباراة ودية.

ومن المتوقع أن يخضع اللاعب لجراحة عاجلة خلال الأيام القليلة القادمة لبدء رحلة التأهيل الطويلة.