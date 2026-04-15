تفاصيل "الملحق الاستثنائي" لإحياء آمال المنتخب الإيطالي في اللحاق بكأس العالم

لا يزال المنتخب الإيطالي لكرة القدم يحتفظ بآماله في المشاركة بكأس العالم 2026 من خلال ملحق استثنائي محتمل، إذا قررت إيران الانسحاب من البطولة العالمية.

ويتابع المنتخب الإيطالي، الذي فشل في التأهل لكأس العالم بعد خسارته في نهائي الملحق أمام البوسنة والهرسك، الوضع عن كثب، إذ قد يُتيح انسحاب إيران فرصة للتأهل لكأس العالم، وفقًا لتقارير إعلامية محلية صدرت الثلاثاء.

ماذا ينص القانون؟

إذا انسحبت إيران، تنص المادة 6.7 من لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، على أنه يحق للهيئة الكروية تعيين بديل وفقًا لتقديرها.

وتُطرح حاليا فرضية تنظيم "ملحق استثنائي" يضم منتخبات لم يحالفها الحظ في التأهل ولكنها تمتلك تصنيفا متقدما، مثل إيطاليا (المركز 12 عالميا) والدنمارك، للتنافس مع منتخبات آسيوية على المقعد الشاغر في المجموعة السابعة، التي تضم كلا من بلجيكا ومصر ونيوزيلندا.

ملحق استثنائي

وإذا أقيم ملحق استثنائي، يُمكن لفريقين أوروبيين المشاركة -ربما يكون أحدهما الأعلى تصنيفا بين الفرق التي لم تتأهل بعد، مثل إيطاليا والدنمارك- إلى جانب فريقين آسيويين.

ويتضمن نظام الملحق مباريات نصف نهائية ومباراة نهائية واحدة لتحديد المتأهل الأخير.

وفي الوقت الراهن، لا يوجد جدول زمني محدد لاتخاذ قرار بشأن هذه المسألة، إذ سيتوقف كل شيء على تطورات الوضع في الشرق الأوسط وعلى التأكيد الرسمي لمشاركة إيران من عدمها في البطولة. ويعود القرار النهائي إلى مجلس الفيفا، المؤلف من 37 عضوا برئاسة جياني إنفانتينو.

وسيكون هذا المجلس مسؤولا عن تحديد كيفية شغل أي مقعد شاغر محتمل في المجموعة السابعة من البطولة، التي تضم حاليا بلجيكا ومصر ونيوزيلندا.

العقبات والمواعيد النهائية

رغم التفاؤل الحذر في أروقة الاتحاد الإيطالي لكرة القدم فإن هناك تحديات قانونية ولوجستية تواجه هذا الطرح، وهي:

ينبغي اتخاذ القرار قبل وقت كافٍ من انطلاق البطولة، المقرر في 11 يونيو/حزيران المقبل.

تنص اللوائح على غرامات مالية للفرق التي تنسحب قبل أقل من 30 يوما من مباراتها الأولى، ما يجعل 12 مايو/أيار المقبل الموعد النهائي نظريا.

وبالتالي، ينتظر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم مسارا محتملا للتأهل إلى كأس العالم بعد خيبة أمله بالفشل في التأهل للمرة الثالثة على التوالي.