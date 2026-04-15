هل يستمر إنزاغي في قيادة الهلال بعد توديع أبطال آسيا؟

تصاعدت حدة التوتر داخل معسكر الهلال عقب الخروج المؤلم من دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد الخسارة أمام السد في مباراة مثيرة حُسمت بركلات الترجيح على ملعب الأمير عبد الله الفيصل.

وودع الهلال منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة من ثمن النهائي بالسقوط أمام السد القطري 2-4 بركلات الترجيح بعد تعادل إيجابي مثير 3-3.

الخسارة ألقت بشكوك كبيرة حول أحقية سيموني إنزاغي بتدريب الهلال في ظل الهجوم الكبير الذي يتعرض له، حيث يبتعد الزعيم بفارق 5 نقاط عن النصر متصدر الدوري قبل 6 جولات فقط على نهاية الموسم.

اعتذار وإصرار على مواصلة المشوار

تأخر إنزاغي عن المؤتمر الصحفي بسبب اجتماعه مع الفريق، قبل أن يظهر ويعتذر لجماهير الهلال، مؤكدًا مسؤوليته ورغبته في تصحيح المسار سريعًا.

وأوضح المدرب أنه لجأ إلى تغييرات ضرورية خلال المباراة، مثل تعديل مراكز بعض اللاعبين، مشددًا على أن قراراته كانت تهدف إلى إنقاذ المباراة في ظل ظروف صعبة.

وأشار إنزاغي إلى أن إبقاءه كريم بنزيمة في الملعب، كان إيمانًا منه بقدرته على إحداث الفارق في أي لحظة، وهو ما دفعه لعدم استبداله رغم مجريات المباراة.

وفيما يتعلق بمستقبله، أكد المدرب الإيطالي أنه لا يخشى الإقالة، مشيرًا إلى أنه يعمل بثقة وتركيز، لا سيما مع استمرار المنافسة على لقبي الدوري الإسباني وكأس الملك.

وقال "لا هذه الخسارة لن تؤثر على مستقبلي مع الهلال"، وأضاف "أنا أعمل بكل سعادة مع هذه المجموعة ولا يزال أمامنا المنافسة على لقبي الدوري وكأس الملك".