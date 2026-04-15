50 دقيقة للمباراة وإلغاء البطاقات.. أفكار رئيس نابولي لكسر الملل بكرة القدم

طرح أوريليو دي لورينتيس رئيس نادي نابولي تغييرات واسعة في القوانين واللوائح الحالية لكرة القدم واقترح أفكارا ثورية من شأنها أن تزيد من جاذبية اللعبة وفق رأيه.

واعتبر دي لورينتيس خلال مقابلة مع موقع "ذا أثلتيك" (The Athletic) البريطاني أن مباريات كرة القدم بشكلها الحالي باتت طويلة جدا، مشيرا إلى أن الجيل الحالي لا يملك الصبر لمتابعة مباراة تمتد لـ90 دقيقة.

أفكار رئيس نابولي لتغيير كرة القدم

وقال "المباريات طويلة جدا وفترات التوقف فيها طويلة أيضا. هذه مشكلة لأن الجيل الشاب لا يملك الصبر لمتابعة مباراة بطيئة الإيقاع على التلفاز".

واقترح إقامة المباريات من 50 دقيقة موزعة على شوطين كل منهما 25 دقيقة، مع احتساب وقت اللعب الفعلي أثناء وجود الكرة في الملعب فقط، بدلا من إضافة وقت بدل ضائع.

إلغاء البطاقات

وفي الوقت نفسه يؤمن دي لورينتيس بأن العقوبات بالبطاقتين الصفراء والحمراء يجب أن تكون مؤثرة في المباراة نفسها لا في المباريات التالية، وعليه اقترح نظام العقوبة المؤقتة بحيث يتم إبعاد اللاعب عن أرض الملعب لفترات زمنية متفاوتة بحسب المخالفة.

وقال "يمكن أن يخرج اللاعب لمدة خمس دقائق بدل البطاقة الصفراء، أو عشرين دقيقة بدل البطاقة الحمراء".

توسيع دوري الأبطال وضم فرق أمريكية

وعلى غرار مقترحات دوري السوبر الأوروبي عام 2021 التي قوبلت بانتقادات واسعة، يرغب دي لورينتيس في رؤية الأندية الكبرى تتنافس فيما بينها، لكنه يذهب أبعد من ذلك، إذ يتصور دوريا كاملا يضم نخبة أندية أوروبا على مدار الموسم، وليس مجرد بطولة بنظام الكأس.

وأعرب رئيس نابولي عن أمله في انضمام أندية الدوري الأمريكي لكرة القدم إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا، وقال في هذا الصدد: "فكرة رؤية ليونيل ميسي في دوري الأبطال مجددا تجعلني أتوقف للحظة"، لكن اعترف بصعوبة تطبيق ذلك في الوقت الراهن.

وشدد دي لورينتيس على أهمية استقطاب الأجيال الجديدة بقوله "الجيل الجديد هو بمثابة منجم الذهب بالنسبة لنا، إذا لم نُرضهم سنموت ولن تحظى كرة القدم بنفس مستوى التفاعل الذي شهدناه خلال المئة عام الماضية".

انتقادات لاذعة

في الأثناء شن رئيس نابولي هجوما حادا على الاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم متهما إياهما بعدم الصدق فيما يتعلق بتوزيع العائدات المالية الضخمة الناتجة عن البطولات الدولية الكبرى.

وقال "إنهم يجنون أموالا طائلة، ينبغي أن تعود هذه الأرباح إلى الأندية وليس إلى الاتحادات. يقولون إنهم يوزعون الثروة، لكن الأمر ليس كذلك. إنهم يكذبون، ولا يقولون الحقيقة".

وواصل انتقاداته لروزنامة المباريات الدولية معتبرا أن الأندية تتعرض للاستغلال من قبل المنتخبات الوطنية، واقترح تقليص فترات التوقف الدولي خلال الموسم لفترة واحدة تستمر شهرين كما طالب بأن تدفع الاتحادات مقابل استخدام لاعبي الأندية.

وتحدث دي لورينتيس في هذا الجانب بنبرة حادة "أود أن أعرف لماذا لا يوجد تأمين إذا تعرض لاعب للإصابة مع المنتخب الوطني؟ إذا غاب اللاعب شهرا يجب أن تدفع لك الاتحادات مبلغا معينا، وكلما طالت مدة الغياب زاد المبلغ".

ونوّه إلى أنه "إذا لم يتمكن اللاعب المصاب من اللعب لمدة عام، فعلى الاتحادات أن تدفع مالا للنادي كي يتمكن من التعاقد مع لاعب بنفس المستوى".

وأضاف "إذا كانوا يريدون لاعبينا، فعليهم أن يدفعوا مقابل ذلك. إذا كان راتبه السنوي 10 ملايين، وأخذوه لشهر، فعليهم أن يدفعوا مليونا. لماذا أقدّمه مجانا؟".