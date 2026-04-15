"مشهد مؤثر".. إصابة تُجبر حكما في الدوري المصري على مغادرة الملعب باكيا (فيديو)

تعادل مودرن سبورت سلبيا مع الجونة في ختام الجولة الرابعة من مباريات مرحلة الهبوط بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم، في مباراة شهدت خروج الحكم مصطفى شهدي مصابا.

واكتفى مودرن سبورت بحصد نقطة واحدة للمباراة الرابعة على التوالي في مرحلة الهبوط إذ تعادل سلبيا مع الجونة الذي حقق بذلك ثلاثة تعادلات مقابل خسارة واحدة.

ولم يكمل الحكم شهدي إدارة المباراة، إذ سقط مصابا في الدقيقة 28 وخرج من الملعب وهو يبكي متأثرا بالإصابة، وتولى المهم بدلا منه الحكم الرابع محمد عبد العواض.

ورفع مودرن رصيده إلى 27 نفطة في المركز السابع كما رفع الجونة رصيده إلى 31 نقطة في المركز الرابع.

ولحساب ذات الجولة، سجل محمد مجدي (أفشة)، المعار من الأهلي، هدفا في الوقت القاتل حسم به فوز الاتحاد السكندري 2-1 على ضيفه زد.

كذلك تعادل كهرباء الإسماعيلية مع الإسماعيلي الذي يتواجد معه ضمن المراكز الأربعة الأخيرة التي يهبط أصحابها في نهاية الموسم.

ورفع الإسماعيلي رصيده إلى 14 نقطة في المركز 14 الأخير كما رفع كهرباء الإسماعيلية رصيده إلى 20 نقطة في المركز 11.

وتقدم الإسماعيلي بهدف في الدقيقة 55 سجله عبد الكريم ‌مصطفى ثم تعادل كهرباء الإسماعيلية في الدقيقة 89 بضربة رأس من عمر السعيد.

وألغى الحكم هدفين للإسماعيلي في الشوط الأول، أولهما في الدقيقة 21 بضربة رأس من ‌أنور ‌عبد السلام لكنه ألغي بداعي وجود تسلل، وجاء الثاني في الوقت بدل الضائع للشوط الأول وألغي بداعي وجود خطأ قبل تسديد الكرة.