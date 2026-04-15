في مفارقة كروية لافتة، وبينما يستعد العالم لنسخة تاريخية من كأس العالم 2026 بتوسعة تصل إلى 48 منتخباً، تبرز قائمة من النجوم الذين سيفتقدهم الجمهور في ملاعب الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

فرغم فتح الأبواب لمنتخبات تدخل التاريخ لأول مرة مثل الأردن وأوزبكستان، إلا أن ضريبة التصفيات كانت باهظة على أسماء تُصنف ضمن الصفوة عالمياً.

أحدث وأبرز الغائبين عن المونديال هو نجم ليفربول ومنتخب فرنسا، المهاجم الشاب هوغو إيكيتيكي بعد تعرضه لإصابة خطيرة مع "الريدز" في إياب ربع نهائي أبطال أوروبا أمام سان جيرمان.

أبرز الغائبين

صدمة "الآتزوري" المتكررة: للمرة الثالثة على التوالي، يغيب المنتخب الإيطالي عن العرس العالمي، وهو ما يعني غياب ركائز أساسية مثل الحارس جيانلويجي دوناروما، والمدافعين أليساندرو باستوني وريكاردو كالافيوري، بالإضافة إلى المايسترو ساندرو تونالي.

خيبة أمل "النسور" والأسود الإفريقية: شكل خروج نيجيريا أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية صدمة للقارة السمراء، مما حرم المونديال من أفضل لاعب في إفريقيا فيكتور أوسيمين وزميله المتألق أديمولا لوكمان. كما التحقت الكاميرون بركب الغائبين، ليفتقد الجمهور مهارات برايان مبويمو وقوة كارلوس باليبا في وسط الميدان.

نهاية حقبة ليفاندوفسكي: يتصدر الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي القائمة كأبرز الغائبين بعد تعثر بولندا في الملحق. وبسن الـ37، يبدو أن المهاجم التاريخي قد فقد فرصة الظهور الأخير في المحفل العالمي.

قائمة أبرز النجوم الغائبين عن مونديال 2026

1–روبرت ليفاندوفسكي (بولندا)

2–خفيتشا كفاراتسخيليا (جورجيا)

3-جيانلويجي دوناروما (إيطاليا)

4-هوغو إكيتيكي (فرنسا)

5–دومينيك سوبوسلاي (المجر)

6-أليساندرو باستوني (إيطاليا)

7-برايان مبويمو (الكاميرون)

8-فيكتور أوسيمين (نيجيريا)

9-سيرهو غيراسي (غينيا)

10-يان أوبلاك (سلوفينيا)

11-أديمولا لوكمان (نيجيريا)

12-دوسان فلاهوفيتش (صربيا)

13-ريكاردو كالافيوري (إيطاليا)

14-ساندرو تونالي (إيطاليا)

15-بنيامين سيسكو (سلوفينيا)

16-كارلوس باليبا (الكاميرون)