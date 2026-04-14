80 مليار دولار عوائد.. ما هي المدينة التي ستجني أكبر الأرباح في مونديال 2026؟

من المتوقع أن يحقق كأس العالم فيفا 2026 أكثر من 80 مليار دولار من الناتج الاقتصادي العالمي، مع استقطاب 6.5 مليون زائر إلى 16 مدينة مستضيفة موزعة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ووفقاً للبيانات، ستخلق هذه النسخة الموسعة -التي تضم 48 فريقاً- أكثر من 800 ألف وظيفة بدوام كامل، في وقت يواجه فيه المشجعون ارتفاعاً حاداً في تكاليف التذاكر والإقامة.

طفرة اقتصادية وأرقام غير مسبوقة

يُنتظر أن يولد المونديال نشاطاً اقتصادياً عالمياً يتجاوز 80 مليار دولار، مما يعزز قطاعات السياحة والتجزئة والنقل والخدمات في الدول الثلاث المستضيفة.

البطولة التي تنطلق في 11 يونيو/حزيران المقبل بملعب "أزتيكا" في مدينة مكسيكو، ستشهد لأول مرة مشاركة 48 فريقاً يخوضون 104 مباريات.

وحسب تقرير مشترك بين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ومنظمة التجارة العالمية، يتوقع أن ينفق الزوار -البالغ عددهم 6.5 مليوناً- نحو 13.9 مليار دولار، مما يساهم بـ 40.9 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ويؤدي لتوفير 824 ألف وظيفة بدوام كامل.

هيمنة المدن الأمريكية على العوائد

تتوزع مباريات البطولة بين مدن فانكوفر وتورونتو (كندا)، ومدينة مكسيكو وغوادالاخارا ومونتيري (المكسيك)، بالإضافة إلى 11 مدينة أمريكية هي: أتلانتا، بوسطن، دالاس، هيوستن، كانساس سيتي، لوس أنجلوس، ميامي، نيويورك-نيوجيرسي، فيلادلفيا، سياتل وسان فرانسيسكو.

وستستحوذ الولايات المتحدة على الجزء الأكبر من التأثير الاقتصادي، حيث ستولد 17.2 مليار دولار من الناتج الاقتصادي، و3.4 مليار دولار من عائدات الضرائب، مع خلق 185 ألف وظيفة.

وتتوقع مدينة لوس أنجلوس وحدها عوائد بقيمة 594 مليون دولار من استضافة 8 مباريات، لتتجاوز بذلك أرقام "سوبر بول" لعام 2022. ومن المقرر إقامة المباراة النهائية في 19 يوليو/تموز في نيوجيرسي.

تحديات مالية تواجه المشجعين

رغم الانتعاش الاقتصادي، تشير التقديرات إلى أن البطولة ستكون باهظة التكلفة بشكل متزايد؛ إذ يبلغ متوسط الإنفاق اليومي للزائر الدولي نحو 416 دولاراً، بمتوسط إقامة يصل إلى 12 يوماً وحضور مباراتين على الأقل.

وفي لوس أنجلوس، يُتوقع أن ترتفع أسعار الفنادق بنسبة 90% لتصل إلى 480 دولاراً لليلة الواحدة، مقارنة بالسعر المعتاد البالغ 227 دولاراً.

كما يساهم نموذج "التسعير الديناميكي" الذي يتبعه الفيفا في رفع أسعار التذاكر بناءً على حجم الطلب؛ حيث تبدأ أرخص تذاكر دور المجموعات من 700 دولار تقريباً، بينما تجاوز سعر تذكرة الفئة الأولى للمباراة النهائية 10 آلاف دولار خلال جولة المبيعات الأخيرة.