يويفا يحسم جدل مطالبة برشلونة بركلة جزاء "لمسة اليد" أمام أتلتيكو مدريد

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) اليوم الثلاثاء رفض الشكوى المقدمة من برشلونة بشأن التحكيم في مباراة ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا، والتي خسرها 2-صفر أمام ضيفه أتلتيكو مدريد.

وطالب برشلونة بركلة جزاء بعدما بدا أن حارس مرمى أتلتيكو خوان موسو استأنف اللعب بركلة مرمى مررها لزميله مارك بوبيل الذي لمس الكرة بيده داخل الست ياردات داخل منطقة الجزاء ثم أعاد تمريرها للحارس.

لكن الحكم إستفان كوفاكس أشار بمواصلة اللعب ولم يستدعه حكم الفيديو المساعد لمشاهدة الواقعة على الشاشة بجانب الملعب.

شكوى برشلونة

وقدم برشلونة شكوى رسمية يوم الخميس الماضي، لكن لجنة الرقابة والأخلاقيات والانضباط في اليويفا اعتبرت الشكوى غير مقبولة.

وقال اليويفا في بيان "عقب مباراة ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا التي أقيمت يوم الأربعاء الثامن من أبريل/نيسان 2026 بين برشلونة وأتلتيكو مدريد، قدم نادي برشلونة احتجاجا يتعلق بقرار تحكيمي. وفي 13 أبريل 2026، أعلنت لجنة الرقابة والأخلاقيات والانضباط أن هذا الاحتجاج غير مقبول".

ويلتقي برشلونة وأتلتيكو مدريد في مباراة الإياب مساء اليوم الثلاثاء.