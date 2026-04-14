مونديال 2026.. مدرب إيران ووزير الرياضة يؤكدان المشاركة بشروط وضمانات

يخطط منتخب إيران للمشاركة في كأس العالم لكرة القدم بالولايات المتحدة الأمريكية في شهر يونيو/حزيران المقبل، على الرغم من الحرب التي تخوضها البلاد ضد أمريكا وإسرائيل.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) عن أمير غالينوي مدرب المنتخب الإيراني قوله اليوم الثلاثاء: "لا يوجد سبب حاليا يمنعنا من المشاركة، بإذن الله سنشارك".

وأضاف أن الاتحاد الإيراني يعمل بالفعل على التحضيرات للمشاركة بما في ذلك المباريات الودية.

وعبر وزير الرياضة الإيراني أحمد دونيامالي أيضا أمس الإثنين عن تفاؤله حيال المشاركة، طالما أن وقف إطلاق النار بين الأطراف المتصارعة قائما.

وقال: "كلما كان الموقف طبيعيا، كلما كانت المشاركة مرجحة".

واشترط المدرب ضرورة ضمان أمن اللاعبين والجهاز الفني في أمريكا حال مشاركتهم في المونديال.

وعقدت إيران والولايات المتحدة مفاوضات مباشرة في إسلام أباد، نهاية الأسبوع الماضي، لأول مرة منذ اندلاع الحرب بنهاية فبراير/شباط الماضي، لكنها لم تسفر عن نتائج ملموسة.

وأشارت تقارير مؤخرا أن القرار بشأن مشاركة إيران في كأس العالم قد يتم اتخاذه بواسطة المجلس الأعلى للأمن القومي في البلاد.

وسبق أن عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تشككه بشأن مشاركة إيران في المونديال، بينما كان الجانب الإيراني يرغب في نقل مبارياته إلى المكسيك التي تشارك في استضافة البطولة.

لكن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رفض الفكرة.

وتقام مباريات إيران الثلاثة بدور المجموعات ضد بلجيكا ونيوزيلندا ومصر في سياتل ولوس أنجلوس بالبطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا الفترة من 11 يونيو/حزيران وحتى 19 يوليو/تموز.